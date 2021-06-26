Горняк22: Число заболевших коронавирусом выросло до 142 за сутки в Алтайском крае

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Стремительный рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в последние недели и в Алтайском крае. За минувшие сутки количество новых выявленных больных увеличилось до 142 человек. Такие данные предоставили 25 июня в оперштабе региона.

К сожалению, продолжает оставаться низким показатель излечившихся пациентов – всего один человек за сутки. При этом скончались 6 инфицированных. Пятеро из них умерли непосредственно от COVID-19 и его последствий.

Сейчас лечатся в госпиталях уже 1409 инфицированных и 339 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Кстати, с последним диагнозом еще 261 человек долечивается дома. 9 бессимптомных вирусоносителей — на амбулаторном наблюдении.

Количество тяжелобольных в госпиталях выросло до 367 пациентов. На аппаратах ИВЛ уже находятся 126 человек.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае достигло 53 тыс. 560 человек. Умерли 3 тыс. 390 инфицированных (от коронавируса – 2 тыс. 417).

Алтайская правда