Горняк22: Вакцинацию от коронавируса в Алтайском крае прошли около четверти от плана

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Почти четверть взрослых жителей от запланированного вакцинировали в Алтайском крае от коронавируса. Всего иммунизационная кампания должна охватить порядка 1,1 млн жителей. На территории региона зарегистрировано порядка 2,3 млн взрослых и детей.

Уже 245 тыс. 630 человек полностью привиты от коронавируса (получили две прививки). Еще порядка 53 тысяч поставили первый компонент. Итого речь идет о 298 тыс. 692 жителях.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 334 тыс. 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения старше 18 лет.

Алтайская правда