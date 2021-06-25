Горняк22: Глава Барнаула рассказал, что город входит в третью волну коронавируса

Мэр Барнаула Вячеслав Франк Фото: Фото: Анна Меньшикова, Толк

Глава Барнаула подчеркнул меняющуюся в худшую сторону ситуацию с заболеваемостью – теперь в группу риска попали люди трудоспособного возраста и молодежь

Глава столицы Алтайского края обратился к горожанам с просьбой соблюдать ограничения и вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Обращение опубликовано на официальном сайте мэрии Барнаула.

В частности, Вячеслав Франк просит горожан отнестись к складывающейся ситуации «со всей ответственностью», так как регион «входит в третью волну пандемии».

Барнаульцев просят неукоснительно следовать рекомендациям Роспотребнадзора, пройти вакцинацию и соблюдать все действующие ограничения.

По словам Вячеслава Франка, в Барнауле есть все условия для того, чтобы поставить прививку – продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации. Кроме того, в организованные коллективы по желанию могут выехать медики.

Вячеслав Франк также обратился и к руководителям предприятий города – он считает, что именно от их позиции сегодня во многом зависит здоровье людей в коллективах. Глава Барнаула попросил обеспечить эпидемиологическую безопасность людей на рабочих местах, а также поощрить сотрудников, которые прошли вакцинацию.

ТОЛК