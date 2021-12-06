Алтапресс: Прекратить безалаберность! О чем говорили врачи и ученые на встрече с губернатором Алтайского края в разгар эпидемии ковида

Алтайский край стал одной сплошной красной зоной: ежедневно регистрируют больше 500 заразившихся кронавирусом, новые агрессивные штаммы ведут к большой смертности, ковид перекинулся на беременных женщин и детей, при этом больше половины населения края так и не удается уговорить на прививку. О том, как лечат пациентов и каковы прогнозы развития эпидемии, говорили врачи и ученые медицинского университета на встрече с губернатором Виктором Томенко.

Медицина. Врач. pexels.com

Прогнозы и решения

По последним данным, в регионе 4700 ковидных коек, они заполнены на 80%. Ежедневно в госпитали поступают больше 350 человек. Четверть от всех лечащихся — тяжелые. Около 30 человек в день умирает. Наиболее сильный удар по-прежнему приходится на старшее поколение и людей с хроническими заболеваниями, при этом все больше заболевают беременные женщины и дети.

«Заболеваемость остановилась на уровне 520−530 инфицированных в сутки. По косвенным данным мы видим некоторое смягчение: чуть меньше стало вызовов „скорой помощи“ и обращений в поликлиники, но все же показатели очень высоки — выше, чем в среднем по стране», — сказал Виктор Томенко.

Губернатор не исключил, что потребуются дополнительные меры, если эпидобстановка ухудшится. «В прошлом году, развернув почти 6000 в медучреждениях, коек мы поняли, что их может не хватить, и стали думать, как задействовать немедицинские площадки, — вспомнил Виктор Томенко. — Чисто теоретически, может быть, придется вернуться к этой идее. Может быть, придется снова ограничить плановую помощь, но у этого решения будут тяжелые последствия».

Встреча губернатора с медицинской общественностью. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Делать какие-то прогнозы развития обстановки сложно, поскольку коронавирус нарушил все возможные эпидемиологические законы, считает заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова. В начале пандемии ученые думали, что новый вирус будет «жить» по образу и подобию других капельных инфекций, но ошиблись.

«У вируса отсутствует сезонность. Это принципиально, потому что заболеваемость может пойти на подъем в любой момент, и мы должны быть готовы, — сказала Сафьянова. — Также не понятно, почему в начале пандемии в процесс не были вовлечены дети, а произошло это только сейчас».

Скорее всего, до Алтайского края дойдет и новейший штамм «омикрон». Во всяком случае, это показывает вся история развития пандемии. Татьяна Сафьянова предполагает, что, возможно, новый штамм будет менее агрессивен, но все-таки чтобы его не бояться, нужно привить около 70% населения, включая беременных и детей.

Директор Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ Сергей Широкоступ говорит, что мутации вируса — это не всегда плохо для человека, новые варианты действительно могут быть менее патогенными.

«Рано или поздно способность вируса вызывать тяжелое заболевание будет снижаться, и, судя по тому, сколько времени уже существует возбудитель, это должно произойти в среднесрочной перспективе», — спрогнозировал Широкоступ.

Что касается «омикрона», с точки зрения эпидемиологии, даже неплохо, если он окажется более заразным, это позволит быстрее вытеснить предыдущие штаммы. Главное, чтобы он оказался более мягким для человека. По словам Сергея Широкоступа, если эти надежды сбудутся, то уже через полгода мы увидим реальное снижение заболеваемости.

Встреча губернатора с медицинской общественностью. Пресс-служба правительства Алтайского края.

«Убийцы» бабушек

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии Нины Карбышевой, на сегодняшний день известно более тысячи вариантов коронавируса. «Дельта-агент наиболее агрессивен, начали тяжело болеть молодые люди и дети, — сказала она. — Известны случаи, когда ребенок заболел в возрасте 25 дней от рождения».

Словам инфекциониста вторит главный врач больницы № 11 Барнаула Андрей Коломиец. Он говорит, что воздушно-капельный путь — не единственный способ передачи коронавируса. Новые штаммы преодолевают плацентарный барьер и передаются от матери ребенку. Таким образом, человек рождается на свет уже с ковидом.

Пандемия. Вирус. Дети unsplash.com

«Помимо прочего дети — это же, можно сказать, „убийцы“ старшего поколения, — говорит главврач. — У них количество контактов в разы выше, чем у взрослых. Они все цепляют на себя. Это контингент, которые перенесет все, что угодно, куда угодно».

Татьяна Сафьянова рассказала, что вакцинация детей в мире уже показала свою эффективность. В Австрии прививают с пятилетнего возраста, в Китае и Вьетнаме — с трехлетнего. В конце декабря в край поступит детская вакцина, ее будут ставить ребятам с 12 до 17 лет.

Профилактика коронавируса среди беременных женщин, когда на кону оказываются две жизни, также дает результаты. Главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко говорит, что из 2400 привитых на сегодняшний день женщин переболела только одна, и то в легкой форме.

Беременность CCO

Вакцина как счастье

По данными алтайского минздрава больше 862 тыс. человек на сегодняшний день завершили вакцинацию, 133 тыс. имеют по первой дозе вакцины, порядка 46 тыс. ревакцинировались. По прогнозу министра здравоохранения Дмитрия Попова, к Новому году край перешагнет планку в миллион человек.

По словам Виктора Томенко, со вводом QR-кодов темпы вакцинации увеличились, в некоторые недели в три-четыре раза. «Видимо, люди, которые откладывали прививку, желая вести обычную жизнь, все же поставили вакцину, — отметил он. — Однако сейчас эти темпы снова стали затухать».

«Если у нас есть вакцина, а значит возможность управлять инфекционным заболеванием (это касается не только коронавируса), то это просто счастье, которым мы должны воспользоваться», — считает Нина Карбышева.

Она говорит, что в прошлом году большая часть сотрудников вуза прошли через ковидные госпитали и это были настоящие трагедии. Сейчас здесь привиты 85% преподавателей, заболеваемость снизилась, и АГМУ вернулся к привычному, очному, режиму работы.

Факт

В начале вакцинации эпидемиологи говорили о том, что для коллективного иммунитета достаточно 60−70% вакцинированных. Сейчас стало понятно, что нужно минимум 90−95%.

Вакцинация. CC0

После прививки

«Много разговоров идет о реакциях на вакцину. Люди рассказывают друг другу какие-то триллеры, — говорит Нина Карбышева. — У нас привиты все сотрудники кафедры и все их родственники, некоторым из них уже по 80−90 лет. И ничего страшного не произошло».

Говоря о заболевших после вакцинации надо смотреть, когда именно заразился пациент, об этом рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии АГМУ Михаил Неймарк. Иммунитет формируется через 21 после второго компонента вакцины. Если контакт с вирусом произойдет раньше, то человек заболеет, а иммунитета у него не будет. В таких случаях течение болезни может быть и тяжелым.

Врачи подчеркивают, что прививка не спасает от заражения. По словам Дмитрия Попова, коронавирусом заболели порядка 37 тыс. вакцинированных жителей края. При этом не более 1% из них понадобилась госпитализация. «Среди этих людей есть случаи сложного течения болезни, однако надо понимать, что это люди с тяжелыми хроническими сопутствующими заболеваниями», — отметил Попов.

Главный врач Новоалтайской больницы Константин Федорюк говорит, что врачи, вакцинированные «Спутником V», могут даже позволить себе снимать маску в госпитале. «Те мои коллеги, кто пренебрег прививкой, заражаются, и многим из них очень это не нравится», — сказал Федорюк.

Новоалтайская городская больница. Дмитрий Лямзин.

«Многие губернаторы, мои коллеги, переболели, потом поставили прививку и, регулярно сдавая ПЦР-тест, снова „ловили“ у себя ковид, — подтверждает слова врачей Виктор Томенко. — Ни одного не знаю, кто бы лег в больницу. На 7−10 дней приходится изолироваться, но вакцина позволяет не выпасть из рабочего процесса».

Валерий Шевченко ответил тем, кто главным аргументом бесполезности вакцинации приводит растущую заболеваемость. «Люди, несведущие в эпидемиологии, часто говорят: „Ну, что такое, прививаемся-прививаемся, а толку нет“. Его и не должно пока быть, слишком рано. Давайте подождем. Здесь, конечно, есть повод для спекуляции».

Что касается побочных действий вакцины, по словам Шевченко, система мониторинга привившихся очень прозрачна, и серьезные нежелательные эффекты невозможно «спрятать» от врачей и контролирующих органов.

Факт

Согласно законам эпидемиологии, в обществе с относительно высоким процентом непривитых людей риски заразиться выше даже у тех, кто своевременно сделал прививку.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Золотая» таблетка

В реанимациях ковидных госпиталей есть новейшая аппаратура и все, что нужно для спасения жизней: разные варианты респираторной поддержки и всевозможные лекарственные препараты.

«В этом смысле мы ничем не уступаем Денису Николаевичу Проценко и его прославленной „Коммунарке“. И тем не менее, летальность в реанимациях такая, что я даже боюсь цифры назвать», — сказал Михаил Неймарк.

При этом, по выражению профессора, «золотой таблетки» от коронавируса не существует, ничто не может ослабить инфекционный процесс. Вся надежда на профилактику.

Андрей Коломиец говорит, что единственная возможность защититься — приобрести антитела. Это можно сделать только при помощи вакцины или переболев с риском для жизни. За 10 месяцев в 11-й больнице умерло 163 человека, из них только пять вакцинированных, в промежутках между прививками. Из них один пациент скончался на фоне обнаруженного через три месяца после болезни другого тяжелого заболевания.

Об эффективности вакцины говорит пример самих медработников. «В этом году заболели только 17 сотрудников, в прошлом году — несколько сотен, уходили целыми отделениями», — констатирует Коломиец.

Пациент в ковидном госпитале Алтайского края. zdravalt.ru.

«Трагедии приходится видеть каждый день, — рассказывает главврач больницы № 5 Барнаула Ирина Вильгельм. — Люди не хотели привиться бесплатной вакциной, а теперь готовы покупать дорогие таблетки. Боятся прививки, но почему-то не боятся новых лекарств, которые, кстати, тоже разрабатывались очень быстро и закупаются вне регистрации по особому разрешению. Людей не останавливают ни большие дозы гормонов, ни препараты, подавляющие иммунитет. Мы вынуждены их применять, и это фактически мера отчаяния. Потому что никто не говорит о стопроцентной эффективности этих препаратов».

Константин Федорюк сожалеет, что в ряде случаев понимание сути и необходимости вакцинации доходит до человека только после похорон родственников, друзей и коллег по работе. «Мы имеем тысячи смертей. Привитому человеку лекарства не нужны, а не привитому могут не помочь».

Цифра

Около 104 тыс. человек заболело с начала пандемии, 8 тыс. — дети. 7,2 тыс. человек умерло, большая часть от коронавируса, около 1,5 тыс. других причин.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

Вернуться с операции живым

В период подъема заболеваемости ковидом под угрозой оказалась плановая помощь населению. Во-первых, слишком много врачей переброшены на передовую борьбы с коронавирусом, обнажая другой фронт работы — диспансеризацию и ведение плановых больных с неинфекционными заболеваниями. Во-вторых, сама плановая помощь в период пандемии может угрожать здоровью и жизни пациента.

«Надо понимать, что вакцинированный пациент может поехать на плановое лечение и вернуться живым, невакцинированный великий борец с прививками пройдет через ковидный госпиталь. Так что эта безалаберность должна быть прекращена», — считает Федорюк.

С ним согласна Ирина Вильгельм. Она за то, чтобы перед оказанием плановой помощи пациент обязательно был привит. «Мы видели не одного человека, который перенес сложнейшую высокотехнологичную операцию, но заразился и умер», — говорит врач.

В период «вакцинных» ограничений под пристальным вниманием оказались люди с медицинским отводом от прививки. Виктор Томенко рассказал, что есть федеральные регистры вакцинированных и заболевших, но люди, которым противопоказана прививка, нигде не учтены.

«Выяснилось, что медотвод дает, можно казать, кто угодно, то есть любые негосударственные организации, которые, может быть, делают это, исходя из коммерческих соображений», — обозначил проблему губернатор.

Многие врачи сходятся во мнении, что, к примеру, у вакцины «Спутник V» вовсе нет противопоказаний. Даже человека с тяжелыми аллергическими реакциями можно подготовить к прививке.

Вакцинация. Коронавирус. Пандемия. pexels.com

Слишком терпимое отношение

По словам Федорюка, среди его пациентов в Новоалтайске есть люди, которые перенесли искусственную вентиляцию легких, вернулись буквально с того света, но все равно остаются противниками прививок: «Наверное, есть в человеческой популяции особи, которым вообще ничего невозможно объяснить».

Валерий Шевченко говорит, что настоящих антиваксеров в обществе не так много — около 10% населения. Большинство же противников прививок — просто сомневающиеся по причине недоинформированности.

Заведующий кафедрой урологи и андрологии АГМУ Александр Неймарк считает, что противники прививок буквально совершают преступление, распространяя коронавирус и мешая плановым больным получить помощь.

«Во время ковидной пандемии урология, онкология и кардиология никуда не делись. Все силы брошены на ковид. Краевая клиническая больница „задыхается“ от количества запущенных случаев урологической онкологии. Пока больной добирается до больницы, он уже становится паллиативным, ему ничем уже не поможешь», — сказал профессор.

Немарк предложил устроить теледебаты с антипрививочниками: «Надо своим авторитетом их так опустить, чтобы народ наконец-то понял. Привести цифры по смертности, чтобы выступили онкологи, кардиологи, другие специалисты. Чтобы каждый человек понял, что, не прививаясь, он мешает другим людям получить своевременную медицинскую помощь и лишает их шансов на выздоровление и жизнь».

Ирина Вильгельм думает, что власти слишком терпимо относятся к антипрививочным кампаниям: «Можно решать для себя, прививаться или нет, но призывать других людей отказываться от прививки, не осознавая последствий, — это уже слишком. Мы ведь не будем сейчас рассуждать о том, что нельзя с оружием идти в места массового скопления людей. Человек с коронавирусом — это настоящее биологическое оружие».

Врачи. Анна Зайкова.

Как умирали жители края

В 2020 году первые 9 месяцев в регионе констатировали снижение смертности. По словам губернатора Виктора Томенко, до ковида ежегодно в крае регистрировали от 32,5 до 33,5 тыс. смертей в год, то есть примерно 2,7−3 тыс. в месяц

«Цифры сентября-ноября прошлого года скакнули до 4−4,5 тыс. В итоге за год умерло около 38 тыс. вместо обычных 33, — рассказал губернатор. — В 2021 году также показатели пошли вниз и к маю дошли до нормальных, но в июне начался новый подъем заболеваемости. И судя по показателям, этот год мы будем заканчивать с цифрой, приближающейся к 42 тыс. умерших».

Кнутом или пряником

Врачи говорят, что ограничения, введенные в крае, в том числе QR-коды, конечно, способствуют, разобщению людей. На сегодняшний день существует достаточно приказов и постановлений о профилактических мерах, однако, они не соблюдаются, потому что нет контроля за исполнением.

«Ввод ограничений это хорошо, но еще бы усилить контроль, — считает Нина Карбышева. — Я недавно вошла в салон автобуса и увидела, что только треть пассажиров была в маске. Я позволила себе вступить в дискуссию с кондуктором, но, я думаю, присутствующие понимают, чем закончилось мое обращение».

Лучше, если бы действовала старая советская система поголовного вакцинирования, в этом уверен Андрей Коломиец. Он приводит в пример и зарубежные практики, например, когда не привитому пациенту государство не оплачивает лечение, так что всю медпомощь он получает за свой счет.

Виктор Томенко уверен, что не возможно «всех заковать в наручники и насильно повести на вакцинацию».

«В России около 110 млн взрослого населения. Около 60 млн привиты, и казалось бы, неплохо. Но с другой стороны еще 50 не привиты, — сказал губернатор. — Эти цифры экстраполируются и на край: округлим, пусть привиты около миллиона взрослого населения, еще около 800 тыс. — нет. Жесткие меры скорее будут нужны, когда эта цифра сократится до минимума, чтобы „дожать“. А сейчас как можно бороться силовыми методами с половиной своего народа? Это с социально-психологической и с социально политической точки зрения неприемлемо».

Встреча губернатора с медицинской общественностью. Пресс-служба правительства Алтайского края.

Ирина Вильгельм предлагает другой путь: ограничения и наказания — это действенно, но, может быть, стоит подумать, наоборот, о поощрении коллективов и муниципалитетов за достижение показателей по вакцинации.

При этом ежедневно наблюдая тяжелых больных в главном ковидном госпитале края, врач эмоционально рассказывает о происходящем:

«Людей расслабил долгий период эпидемического благополучия. Отсутствие больших инфекционных вспышек, наверное, сформировало определенную психологию. Не помня на своем веку подобное, человек думает, что его это не коснется. К сожалению, коснется. Есть люди, которые болеют уже по второму-третьему разу. И нет гарантии, что этот „раз“ будет протекать легче. Иногда болеют все: дети в одной больнице, родители в другой, бабушки-дедушки в третьей. Знаете, какая трагедия, когда даже тело умершего некому забрать, потому вся семья разбросана по госпиталям. Можно красиво и грамотно рассуждать о вреде прививок, когда ты не смотришь в глаза эти больным».

Алтапресс