ГОРНЯК22 04.05.2021
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Алтапресс: В поселке Южном открывается новый хозмаркет

Горняк22
8 часов Ago

«Агроном», одна из крупнейших сетей для садоводов и огородников в Алтайском крае, расширяет свои границы и становится еще ближе к своим дорогим покупателям. Теперь магазин сети открывает свои двери в р. п. Южном, на проспекте Дзержинского, 41.

В хозмаркете можно найти все необходимое для дома, огорода и сада: большой выбор семян, грунта, кашпо, различных инструментов, качественных шлангов и всего самого необходимого для успешного открытия садово-огородного сезона.

Ассортимент магазина.1 Ассортимент магазина. Архив компании «Агроном» Ассортимент магазина.2 Ассортимент магазина. Архив компании «Агроном» Ассортимент магазина.3 Ассортимент магазина. Архив компании «Агроном» Ассортимент магазина.4 Ассортимент магазина. Архив компании «Агроном»

Также среди обширного ассортимента есть и товары собственного производства, такие как тентовая «Чудотеплица», завоевавшая сердца садоводов всей России и стран СНГ; стальной парник «Агрощит», идеально подходящий для выращивания перца и баклажанов. Благодаря специальному тенту, изготовленному на немецком оборудовании, он создает уникальный микроклимат, позволяя увеличить урожайность растений и значительно сократить полив.

Также среди продукции есть классические парники «Агроном» длиной 4, 6 и 8 метров, которые ставятся на грядки в считаные минуты. Дуги и ножки парников изготовлены из переработанного пластика с целью заботы о природе, что является одной из миссий компании.

Приглашаем всех посетить открытие хозмаркета «Агроном» с 4 по 10 мая 2021 г.

В честь открытия при покупке от 1000 рублей в подарок парник АГРОНОМ 4м стоимостью 890 рублей!

При расчете на кассе произнесите фразу «Парник в подарок».

А также будет действовать скидка 15% на весь ассортимент и выдача дисконтных карт, которые действуют во всей сети.

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.

Хозмаркет «Агроном»

Адрес: пр-т Дзержинского, 41.

Единая справочная: 8 (3852) 55-45-45

Алтапресс

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