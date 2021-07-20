Алтапресс: Барышня-крестьянка. Актуальные летние образы с косынкой

Косынки, популярные еще в прошлом летнем сезоне, не потеряли своей актуальности. Даже больше — Balenciaga на парижской неделе моды представила коллекцию «весна-лето 2022», где можно заметить этот аксессуар. Мы покажем несколько образов с косынкой, которые могут разнообразить ваш гардероб. В этом altapress.ru поможет барнаульский дизайнер Елена Воронкова.

Косынки. Анна Зайкова.

Барышня

Можно использовать косынку, нося ее на плечах, при этом кокетливо прикрывая открытую спину. Она подарит образу загадочность и от солнца спасет.

— Косынки люблю с детства. У меня давно была мысль сделать не маленькую косынку, а большую и объемную, чтобы можно было использовать по-разному, не только как головной убор, — рассказывает Елена.

На модели — сарафан на завязках с открытой спиной из итальянского хлопка.

Косынки. Анна Зайкова.

Косынка на модели сделана из итальянского батиста. Состав: 50% шелк, 50% хлопок. Ширина полотна — 135 сантиметров.

Бритни Спирс

Создайте образ в стиле нулевых — повяжите косынку прямо на тело, вместо топа. И сочетайте ее с широкими джинсами или брюками — можно с завышенной талией. Это поможет создать универсальный наряд и избежать нарочитой сексуальности.

Дополните образ массивными украшениями — серьгами, браслетами или цепями-ожерельями. И не бойтесь взять в руку яркую сумку.

Косынки. Анна Зайкова.

Улитка

Соберите волосы в пучок. Завяжите косынку на затылке в гульку и обвяжите ее концами снизу вверх, чтобы торчали кончики. Конец от треугольника косынки спрятать.

— Косынка может подойти ко всему. Плюс еще и в том, что она может скорректировать твое лицо — вытянуть овал или округлить, объясняет Елена.

Косынки. Анна Зайкова.

Африканка

Соберите волосы. Сверните сложенную пополам косынку так, чтобы тупой угол поднялся вверх на 5−10 сантиметров — он не должен доходить до края косынки. Получившийся «низ» возьмите двумя руками и закиньте на голову так, чтобы он оказался на лбу. Скрутите концы в легкие жгуты, перекрестите их между собой на затылке, затем на лбу. Кончики спрячьте под ткань на затылке.

На модели — платье-майка и кардиган с люрексом из итальянского хлопка.

Косынки. Анна Зайкова.

Невеста

Косынку в качестве аксессуара к свадебному платью использовала еще Одри Хепберн в 1969 году. Такой образ будет выглядеть свежо и необычно и сегодня.

Наденьте простое белое платье и полупрозрачную косынку из фатина или органзы — альтернативу привычной фате. Завяжите косынку «по-старинке». Наденьте контрастные туфли и возьмите букет в тон.

Образ можно дополнить солнцезащитными очками или сделать его еще трогательнее — надеть мягкий белый кардиган.

Косынки. Анна Зайкова.

Смело носите косынку из плотной ткани, завязанную под подбородком, и в повседневных образах, как Брижит Бардо и Катрин Денев. И пусть бабушки у подъездов вам завидуют.

В 2021 году косынка, завязанная таким способом, стала украшением коллекции бренда Dolce & Gabbana. Придать «голливудского шика» образу можно, завязав кончики платка вокруг шеи и надев солнцезащитные очки.

На модели — белое платье-комбинация из атлас-шелка.

Оторва

Сделать свадебный образ повседневным с легкостью можно в три шага: завязать прозрачную косынку как бандану, надеть на платье «рваную» кофту, а на ноги вместо элегантных лодочек натянуть кеды.

Косынки. Анна Зайкова.

Все, теперь вы готовы сбегать от своего жениха на байке.

На модели — черная кофта из шелка тусса.

Как еще носить

Косынки еще можно носить на поясе вместо ремня либо на сумке. Или повязать на голову, свернув в широкую полосу, как Max Mara.

Досье

Елена Воронкова по образованию банкир и экономист нефтегазового промысла, по призванию — дизайнер.

— С 5 лет я начала шить одежду себе. Мне всегда было интересно что-то декорировать, — рассказывает о себе она.

Обучалась в нижегородской школе модельеров, в 2020 году начала обучаться на дизайнера одежды. В 2014 году выиграла региональный конкурс Вячеслава Зайцева «Серебряная нить» в номинации для портных-любителей.

Разрабатывает женские коллекции и Family Look.

Вдохновляется работами дизайнеров Vivienne Westwood, Kollin Carter, Antonio Marras, Ульяна Сергеенко. И модными домами — Dolce & Gabbana, Dsquared2.

Как сделать косынку самостоятельно

— Люди устали от некачественного, одинакового. Сейчас столько массового производства — просто невероятно. Поэтому неудивительно, что появился тренд на handmade — есть спрос на уникальность, — рассказывает Елена.

Ножницы. Портной. ССО.

У вас есть шанс попробовать себя в роли рукодельницы. Для изготовления такой косынки не нужна даже швейная машинка — только острые ножницы. Нужно всего лишь:

1. Взять квадратный отрез ткани.

2. Очень аккуратно и ровно срезать кромку.

3. Обработать стороны. Создаем чуть заметную «бахрому» — такой край придает легкости изделию. Вытаскиваем ниточку из ряда одну за другой и смотрим, чтобы нитка была цельной от начала до конца, тогда «филировка» края будет окончена. Готово!

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