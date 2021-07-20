Алтапресс: Зачем убирают плиты у набережной на Речном вокзале в Барнауле. Фоторепортаж altapress.ru

На Речном вокзале в Барнауле начались очередные инженерно-геологические изыскания. Бетонные плиты поднимут краном и возьмут образцы грунта. Расскажем, для чего нужны новые исследования.

Речной вокзал, работа с плитами. Дмитрий Лямзин.

Данные геологических изысканий необходимы для реконструкции набережной — на той территории, которая принадлежит строительной компании «Селф».

Елена Русина,

начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:

По результатам обследования, конструкции набережной признаны аварийными. Мы не можем восстановить берегоукрепление и реконструировать ее, пока не проведем изыскания.

Над всем этим работает барнаульский Центр инженерных изысканий. Работники освобождают петли, чтобы кран смог их зацепить и поднять нужные плиты. Уберут несколько рядов до самой воды и выроют скважины глубиной до 30 метров. По плану, изыскания будут проводить месяц. «Буровая установка у нас на автомобильной основе — будет сложно подъезжать», — рассказывает Русина.

Без результатов проверки компания не сможет разработать проект будущей набережной. Но и с ним ее построят не скоро — только после сдачи главного объекта. «Если мы построим набережную в первую очередь, то строительная техника, работающая над комплексом, убьет ее», — объясняет Елена Русина.

У самого Речного вокзала, который планируют снести осенью, продолжают сейсмографические исследования. Для этого вырыли длинную траншею.

Елена Русина,

начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:

Новосибирские исследователи вставили в нее сейсмодатчики. Причем сделали это специально ночью, чтобы не было слишком шумно. И тут молодежь на парковке очень громко включила музыку, она перекрыла всю вибрацию от моста, которую и пытались уловить. В конце августа такое исследование снова проведут, будем просить администрацию города временно огородить парковку.

Елена Русина, «Селф». Речной вокзал, работа с плитами. Дмитрий Лямзин.

Все исследования помогут понять, насколько сильным должен быть фундамент будущего объекта.

Елена Русина,

начальник отдела капитального строительства компании «Селф»:

Госэкспертиза требует альтернативного расчета несущей способности конструкции для такого сложного здания, как у нас. Подрядчиком этого расчета выступит организация, которая проектировала фундамент и рассчитывала конструктивную устойчивость Лахта-центра в Санкт-Петербурге.

Алтапресс