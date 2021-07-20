Алтапресс: Правительство идет в регионы. Зачем Алтаю и всей Сибири решили назначить женщину-куратора

Новый куратор в лице вице-премьера федерального правительства появился у Сибирского федерального округа, а вместе с ним и у Алтайского края. Зачем это нужно и что известно о Виктории Абрамченко, которая теперь будет «присматривать» за Сибирью — в материале altapress.ru.

Виктория Абрамченко. gubernator74.ru.

Зачем нужны кураторы

19 июля премьер-министр России Михаил Мишустин провел оперативное совещание со своими заместителями, в ходе которого рассказал о возложении на них новых обязанностей.

Михаил Мишустин,

председатель правительства РФ:

Президент в ходе прямой линии дал поручение закрепить за всеми заместителями председателя правительства кураторство за одним из федеральных округов нашей страны. Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина.

По словам премьера, зампредам правительства предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста федеральных округов, повышению их инвестиционной привлекательности, поддержке малого и среднего бизнеса, а также созданию новых рабочих мест. «Причем, все эти задачи следует реализовывать как в округе в целом, так и в каждом из субъектов, входящих в его состав», — добавил Мишустин.

Михаил Мишустин. government.ru

Глава федерального кабмина также выразил уверенность в том, что институт кураторства «позволит наладить эффективное взаимодействие между округами, что особенно важно с учетом необходимости совместной работы по реализации масштабных инфраструктурных проектов в регионах на стыке различных отраслей».

На этом же совещании у премьер-министра было официально заявлено, что куратором Сибирского федерального округа станет заместитель Михаила Мишустина Виктория Абрамченко, которая сегодня отвечает в правительстве России за недропользование, лесное хозяйство и экологию.

Дифференцированный подход

Комментируя закрепление вице-премьеров за федеральными округами, новосибирский политолог Алексей Мазур в беседе с altapress.ru напомнил, что подобные прецеденты в российской практике уже случались.

Алексей Мазур. regcomment.ru.

Алексей Мазур,

политолог:

Например, Александр Хлопонин в свое время в статусе вице-премьера курировал Северо-Кавказский федеральный округ и одновременно был полномочным представителем президента. Сегодня подобным образом обязанности полпреда на Дальнем Востоке и вице-премьера совмещает Юрий Трутнев.

По словам собеседника, в Москве, скорее всего, положительно оценили опыт прямой коммуникации представителя федерального правительства с регионами и решили тиражировать эту практику повсеместно.

Кроме того, Алексей Мазур полагает, что реализация такого подхода позволит дифференцировано подходить к регионам, исходя из их объективных особенностей в социально-экономическом плане, что можно оценить положительно.

Приближение Москвы к регионам

Красноярский политолог Александр Чернявский, говоря о кураторах в федеральных округах, полагает, что вице-премьеры не будут выступать альтернативой институту полпредов президента, хотя на том же Дальнем Востоке Юрий Трутнев успешно совмещает две эти роли.

Александр Чернявскй. krasnoyarsk.er.ru.

Александр Чернявский,

политолог:

Что касается персоны Виктории Абрамченко, то ее выбор в качестве куратора Сибирского федерального округа вполне естественен с учетом ее функционала в правительстве — недропользование, экология и лесное хозяйство.

Собеседник также добавил, что сама Абрамченко является уроженкой Сибири и совсем недавно была с визитом в Красноярске. «Хочется надеяться, что она станет сильным лоббистом Сибири в столице», — сказал эксперт.

Решение Москвы применить данный управленческий ход Александр Чернявский назвал «интересным» хотя бы потому, что таким образом федеральный центр демонстрирует попытку сделать правительство ближе к регионам.

«Безусловно, это заслуживает одобрения», — резюмировал политолог.

Виктория Абрамченко. government.ru.

Сибирь бесполпредная

Между тем напомним, что Сибирский федеральный округ сегодня живет без полномочного представителя президента. Это кресло пустует с апреля текущего года, когда прежний сибирский полпред Сергей Меняйло был назначен руководителем Республики Северная Осетия — Алания.

Впрочем, по мнению алтайского политолога Константина Лукина, в любом случае полномочия курирующих вице-премьеров и полпредов будут разными.

Как отметил эксперт, у вице-премьеров, в первую очередь, будет социально-экономический функционал, в то время как за полпредами во многом закреплена политическая составляющая.

По мнению Константина Лукина, закрепление федеральных округов за зампредами правительства вписывается в логику уже применявшейся системы министров-кураторов.

Константин Лукин. Анна Зайкова

Константин Лукин,

политолог:

Новый подход призван наладить более тесное взаимодействие регионов с разными министерствами и ускорять реализацию государственных проектов и программ.

Что же касается того, когда же в Сибири появится новый полпред президента, то, по словам собеседника, скорее всего, это произойдет уже после осенних выборов.

Кто такая Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. stavreg.ru.

Виктория Валерьевна Абрамченко родилась 22 мая 1975 года в городе Черногорск (Хакасская АО, Красноярский край). В 1998 году окончила Институт землеустройства, кадастров и природообустройства в структуре Красноярского государственного аграрного университета. В 2004 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

С 1998 года работала в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема. С 2000 года Абрамченко была сотрудником ФГУ «Земельная кадастровая палата». В 2001—2005 годах занимала различные должности, в том числе должность заместителя начальника управления в Росземкадастре и Роснедвижимости.

С 2005 года работала в Минэкономразвития России, в том числе занимала должность заместителя директора Департамента недвижимости МЭР. С 2011 года — заместитель руководителя Росреестра. С 2012 года — директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ.

С 2015 года Виктория Абрамченко — статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ. С 11 октября 2016 по 21 января 2020 года — заместитель министра экономического развития, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Виктория Абрамченко. gubernator74.ru.

21 января 2020 года назначена на должность вице-премьера правительства РФ.

Виктория Абрамченко награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной Грамотой правительства РФ, Почетной Грамотой Государственной Думы РФ, Почетной грамотой министерства экономического развития Российской Федерации. Имеет благодарность министра экономического развития и торговли Российской Федерации.

Алтапресс