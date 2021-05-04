ГОРНЯК22 04.05.2021
Коронавирус

Алтапресс: Вывести из бизнеса и из себя. Барнаульского предпринимателя атакуют неизвестные кибер-махинаторы

Горняк22
8 часов Ago

Неизвестные лица уже несколько месяцев доставляют всяческие неприятности барнаульскому предпринимателю Сергею Молокову. Они лишили его статуса индивидуального предпринимателя, подав заявление о прекращении деятельности ИП от его имени, попытались вывести его из состава учредителей двух компаний и завести на его имя банковскую карту. Целей подобных действий он не знает — только предполагает.

Анонимные интернет-мошенники. Pixabay.com

Ликвидировать не собирался

О том, что деятельность ИП Молоков прекращена по его же, Сергея Молокова, заявлению, предприниматель узнал после новогодних каникул.

Заявление, поступившее в налоговую службу через Интернет, было подписано электронной цифровой подписью, выданной Молокову удостоверяющим центром «Солар» из Екатеринбурга.

Между тем, ликвидировать ИП предприниматель не собирался — соответственно, и заявления о прекращении его деятельности не писал и цифровую подпись в «Соларе» не получал.

Интернет-мошенничество.1 Интернет-мошенничество. Pixabay.com

Повестка в налоговую

По этой же схеме некто неизвестный попытался исключить Сергея Молокова из состава учредителей двух компаний — «АС-Агро» и «Агрофирма Союз».

«В январе я получил по почте повестку в налоговую инспекцию. Сотрудник инспекции объяснил по телефону: от меня якобы поступило заявление в электронной форме о недостоверности сведений об учредителях в двух компаниях», — объяснил Сергей Молоков.

Но заявление, заверенное, опять же, электронной подписью, и в этом случае он не писал. На этот раз внесение изменений в единый госреестр юрлиц удалось предотвратить. Но странная активность неизвестных лиц на этом не прекратилась.

ФНС.2 ФНС. www.nalog.ru

Получите карту

Все эти заявления были поданы в последних числах декабря 2020 года, и Сергею Молокову стало известно об этом в январе.

А в феврале предприниматель получил неожиданную эсэмсэку из банка: ваша карта готова — можете забирать. В качестве адреса, где хранится карта, был указан новосибирский офис этого банка.

Сотрудники кредитного учреждения ему пояснили: якобы он лично явился в офис, подал заявление о выдаче карты и… предъявил паспорт.

Между тем, по словам собеседника altapress.ru, карта в этом банке у него уже есть, срок ее действия не закончился. А заявления на новую карту он тоже не подавал — ни дистанционно, ни лично. И, стало быть, кто-то вместо него пришел в банк с его паспортом.

Банковская карта.3 Банковская карта. Pixabay.com

В ответ на вопрос, какой смысл заводить дебетовую карту за его спиной и на его имя, Сергей Молоков лишь высказал предположение.

Карту, например, могли использовать для обналичивания — а участников «обнала» в последние годы весьма активно привлекают к уголовной ответственности.

«В банке мне до сих пор ничего не сообщили об итогах разбирательства», — говорит он.

Интернет-мошенничество.4 Интернет-мошенничество. Pixabay.com

Версия первая: враждебное поглощение

Конечная цель ликвидации ИП и попыток вывести его из состава учредителей двух компаний Сергею Молокову неизвестна. Связаться с центром «Солари» и получить какие-то объяснения ему не удалось.

Он не исключает, что задача инициаторов — самим войти в капитал компании «АС-Агро» (в ней у Молокова — 50%). Она много лет занималась переработкой масличных культур, а в ноябре 2019 года приобрела на открытых торгах имущество обанкротившейся «Павловской птицефабрики».

Интерес к этому активу проявляли и другие претенденты — правда, в торгах они не участвовали. После заключения договора купли-продажи несколько предпринимателей из Павловского района пытались его оспорить. Они были весьма настойчивыми и дошли до Верховного суда.

&quot;Павловская птицефабрика&quot;.5 «Павловская птицефабрика». Анна Зайкова

Но проиграли во всех инстанциях — суды отказались признавать договор купли-продажи актива недействительным. Заявления о прекращении ИП Молоков и выведении его из состава учредителей юрлиц поступили в ФНС чуть больше месяца спустя последнего судебного заседания по этому иску.

Версия вторая: эхо трудного дела

При этом Молоков также не исключает связь проблемы с его многолетними спорами (в том числе судебными) с матерью его ребенка.

«После новогодних каникул — как раз тогда, когда стали выясняться все подробности изменений в ЕГРЮЛ, я узнал о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ. Это дело меня касается напрямую, так как в нем расследуется „безвестное исчезновение ребенка“. Ребенок — мой сын, и он не исчез, но его мать требует вернуть его себе и продолжает добиваться этого различными способами», — говорит предприниматель.

Информации, достоверно подтверждающей ту или иную версию произошедших событий, к Молокову пока не поступало. Но он пообещал держать нас в курсе дела.

&quot;Павловская птицефабрика&quot;6 «Павловская птицефабрика» Анна Зайкова

Правоохранители

Сейчас бизнесмен пытается оспорить ликвидацию ИП в арбитражном суде. Кроме того, он подал заявление в правоохранительные органы.

Тем временем делом о массовом выпуске «левых» электронных цифровых подписей и использовании их в криминальных схемах занимается московская полиция.

Один из удостоверяющий центров, попавших в поле ее зрения, — тот самый «Солар» из Екатеринбурга, сообщает «Коммерсантъ». В середине апреля у него проведены обыски, но подробностей пока не сообщается.

Цифровые технологии.7 Цифровые технологии. ССО

По данным реестра Минкомсвязи на 17 марта, «Солар» имеет действующую аккредитацию.

Издание Klerk.ru описывает ситуацию, похожую на барнаульскую: злоумышленники, пользуясь поддельной ЭЦП, подали заявление в налоговую службу о недостоверности данных по учредителю и директору. И сейчас счета фирмы заблокированы, налоговую отчетность не принимают.

Altapress.ru намерен следить за развитием ситуации у Сергея Молокова.

Цифровые технологии8 Цифровые технологии СС0

Что такое ЭЦП

Электронная цифровая подпись, или ЭЦП, — комбинация знаков или паролей, которая служит эквивалентом обычной подписи на бумаге. Их получают в удостоверяющих центрах, которые получают аккредитацию в Минкомсвязи России.

ЭЦП позволяет предпринимателям сдавать отчетность в налоговую через интернет, принимать участие в электронных торгах, поставить на учет онлайн-кассу, подписать документ в системе дистанционного банковского обслуживания, регистрировать электронные сделки с недвижимостью.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Форсайт-сессия

Алтапресс: Форсайт-сессия

Горняк22
8 часов Ago
1 Форсайт-сессия — что это? Это увлекательная деловая игра, которая дает возможность «заглянуть в будущее», определиться со сценарием развития событий, познакомиться с передовым опытом,...
Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Алтапресс: Барнаульский завод железобетонных изделий продает свою недвижимость за 45 млн рублей

Горняк22
8 часов Ago
Объявление о продаже земельного участка в 2,3 га на ул. Южный проезд, 43-е и других объектов недвижимости появилось на сайте «Авито». Ранее по этому адресу располагалось едва...
Алтапресс: Есть жизнь. Медсестры алтайского онкодиспансера откровенно рассказали о своей работе и раковых больных

Алтапресс: Есть жизнь. Медсестры алтайского онкодиспансера откровенно рассказали о своей работе и раковых больных

Горняк22
8 часов Ago
Сестры милосердия появились в Европе почти десять веков назад. За это время менялись обязанности, инструменты, лекарства, сама помощь больным. Неизменным остались милосердие...

Читать по теме:

ВТОПЕ: