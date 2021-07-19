Алтапресс: Строительством нового ледового дворца на Алтае займется совсем не тот, кто делал это раньше

Власти Алтайского края определились с компанией, которая будет строить, а затем управлять, новым ледовым дворцом в Бийске. Об этом на прошлой неделе сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев. Как стало известно altapress.ru, проектом займется одна барнаульская фирма.

Бийск. Стадион "Прогресс". biwork.ru.

Речь идет о «Сибирском центре строительных материалов» (СЦСМ), учредителем которой является предприниматель Иван Политов. Он также является руководителем передвижной механизированной колонны (ПМК) № 1 «Сибэнергострой», занимающейся преимущественно коммерческим строительством.

Директором СЦСМ выступает Андрей Цуркан. Судя по соцсетям молодого строителя, в июне он подписал соглашение об участии в строительстве спорткомплекса в Барнауле.

Концессионером в данном случае является компания «Атлант», возглавляемая депутатом БГД, сооснователем Центра смешанных единоборств Top Team Siberia Александром Локтевым.

Стоимость этого проекта оценивается в 57,6 млн рублей. Проект в Бийске, где СЦСМ является одним из главных участников, посерьезнее.

Каким будет ледовый дворец

Разговоры о том, что второму по величине городу края нужна нормальная ледовая арена, ведутся уже 10 лет. И теперь дело, видимо, сдвинулось с мертвой точки. Располагаться объект будет на заброшенном стадионе «Прогресс».

Актуальных подробностей проекта пока не много. Известна стоимость (354 млн, из которых 108 млн должен вложить инвестор) и сроки. Запустить крытый ледовый каток планируется к концу 2022 года.

В 2019 году «Бийский рабочий» писал, что это будет арена на 250 посадочных мест с одной площадкой размером 30 на 60 метров. Дополнительно на входе разместится фойе, касса, гардероб, помещения для техники.

Бийск. Стадион «Прогресс». biwork.ru.

Кроме того, в комплекс здания планировалось включить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовую. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, рассчитывали использовать как тренажерный и помещение для фитнеса и хореографии.

Параллельно со строительством ледового дворца на стадионе «Прогресс» будут застилась новое футбольное поле.

Кто еще строит подобные объекты

Две крытые ледовые площадки — «Карандин Арена» в Барнауле и «Гимаев Арена» в Рубцовске — построила компания «Арена», учредителем которой является известный любитель хоккея, барнаульский предприниматель Михаил Дроздов.

Сейчас его фирма продолжает вести еще несколько проектов. Речь идет о строительстве грандиозного ледового дворца в Улан-Уде и ремонте ледового дворца в Новокузнецке.

Как стало известно altapress.ru, свое участие в бийском проекте «Арена» тоже рассматривала, но прийти к общему знаменателю всем участникам данной концессии не удалось.

В чем суть концессии

Первый концессионный проект в области спорта на Алтае был завершен в декабре 2020 года в Рубцовске, где запустили ледовую «Гимаев Арену».

Суть концессии такова — стройка ведется за счет двух источников финансирования — государственного и частного. По окончанию работ объект остается в муниципальной собственности, но управляет им определенное время привлеченным инвестор.

Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова Открытие «Гимаев-Арены» в Рубцовске. Анна Зайкова

В минспорте поясняют, что таким образом экономятся средства на содержании объекта: на заработной плате персоналу, на коммунальных платежах. Все это соинвестор берет на себя.

Алтапресс