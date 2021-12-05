ГОРНЯК22 05.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Новый пункт вакцинации заработает в Бийске с 3 декабря

Горняк22
2 часа Ago

Дополнительный пункт вакцинации откроется 3 декабря в Бийске — на четвертом этаже ТЦ «Созвездие». Об этом в своем Instagram сообщает мэрия города.

Пандемия. Вакцинация. pexels.com

Организует новый мобильный пункт городская больница № 3. Работать он будет по средам, четвергам и пятницам с 15:00 до 19:00 и по выходным с 10:00 до 15:00.

Чтобы поставить прививку, с собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

По данным оперштаба, в Алтайском крае от COVID-19 полностью привились 862 427 человек, 133 642 получили первый компонент, а еще 46 350 жителей ревакцинировались.

Алтапресс

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