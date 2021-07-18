Алтапресс: Известный вирусолог назвал вакцину «Вектора» недоразумением

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков назвал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», выпущенную новосибирским центром вирусологии «Вектор», «недоразумением», заявил он в интервью «МК в Новом свете».

Вакцина. Коронавирус. CC0

«Из внедренных вакцин некоторые оказались малоэффективными, в частности, ряд китайских вакцин, которые были сделаны очень быстро. Те страны, которые пользовались китайскими вакцинами, не увидели должного эффекта. Российская „ЭпиВакКорона“ тоже, судя по всему, оказалась недоразумением», — выразил свою позицию Чумаков.

По словам профессора, в мире разрабатывалось больше 300 различных вакцин, из них до «финишной прямой», так, чтобы серьезно рассматривать, дошло несколько десятков.

Об ученом

Константин Чумаков — доктор биологических наук, профессор и сын вирусолога Михаила Чумакова, чьим именем назван научный центр, производящий вакцину «КовиВак», пишет «Росбалт». В настоящее он проживает в США.

Алтапресс