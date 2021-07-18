Алтапресс: Жара под +30 градусов возвращается в Алтайский край

Температура воздуха в Алтайском крае в воскресенье, 18 июля, подберется вплотную к отметке +30 градусов.

Лето. Солнце. Жара. CC0

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы, по северу — умеренные дожди.

Дневные температуры в крае составят +24…+29 градусов. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.

В Барнауле в конце дня небольшой дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +26…+28 градусов. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, порывы до 14 метров.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс