Алтапресс: Глава новосибирского минздрава второй раз отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, призывающий к вакцинации от ковида, вновь отказался отвечать на вопрос, сделал ли он себе прививку, сообщает «Тайга.инфо».

Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области. nso.ru

Напомним, неделей ранее Хальзов на брифинге в региональном правительстве заявил, что «это его личное дело» вакцинироваться ему или нет.

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Я не ответил и все, это мое личное право», — сказал министр.

Однако журналисты решили не сдаваться и 15 июля вновь спросили Хальзова, вакцинировался ли он сам от ковида.

На этот раз глава новосибирского минздрава и вовсе отказался отвечать.

«Давайте следующий вопрос», — сказал чиновник.

Судя по всему, через неделю на следующем брифинге министру вновь придется пропустить неудобный вопрос.

Примечательно, что Хальзов призывает всех ставить прививки и поддерживает принудительную вакцинацию: «Только формирование популяционного иммунитета позволит нам выйти из ковида».

Накануне в Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию из-за коронавируса и нежелания людей вакцинироваться массово.

Алтапресс