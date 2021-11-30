ГОРНЯК22 30.11.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Алтайском крае решили снять одно ковидное ограничение

Горняк22
15 минут Ago

Министерство спорта Алтайского края разрешило проведение игр со зрителями. Об этом в своей Instagram сообщил руководитель ведомства Алексей Перфильев.

"Динамо-Алтай" — "Юниор". 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

«Получил очень много обращений от болельщиков с просьбой открыть доступ на трибуны. Действительно всем нашим командам и спортсменам нужна поддержка зрителей. Спортивная отрасль ответственно выполняла и выполняет все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, работает в штатном режиме», — говорится в сообщении министра.

Он подчеркивает: для того, чтобы пустить зрителей, организаторы турниров должны обратиться в минспорт и обеспечить на своих играх выполнение действующих требований: вход по QR-кодам, маски, санитайзеры, социальная дистанция.

Заполняемость трибун — не более половины или до 500 человек.

Напомним, запрет на участие зрителей был введен в начале ноября на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. Сначала министерство спорта заявило, что нововведение строго касается всех без исключения. Потом, в изданном документе, оказалось, что мера носит только рекомендательный характер.

Алтайские клубы все равно решили не рисковать здоровьем болельщиков и закрыли для них своих игры.

Алтапресс

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