Алтапресс: В центре Барнаула строят необычное здание в форме полуамфитеатра с башней в стиле хай-тек

В краевой столице возводят административное здание с незаурядной архитектурой. Его строит предприниматель Константин Гудков на ул. Гоголя, 118. Предполагается, что на участке в 9 соток вырастит объект, площадью 1,25 тыс. кв м, отдаленно похожий на железнодорожную станцию Данди, которая находится в Шотландии.

В Барнауле на ул. Гоголя, 118 строят необычное административное здание. Altapress.ru.

Что строят

Проект коммерческого объекта был одобрен членами Градостроительного совета Барнаула в 2019-м. В этом же году бизнесмен Константин Гудков получил разрешение на его строительство.

Согласно документу, работы по возведению здания закончится в в конце мая следующего года. В результате на небольшом участке появится необычное административное строение обтекаемой формы в стиле хай-тек.

Здание будет трехуровневым. Основа объекта — металлоконструкции. Для перекрытий использованы железобетонные плиты. Стены утеплены наборной панелью. Фундамент представляет собой цельную монолитную плиту. Здесь было использовано двойное армирование.

В Барнауле на ул. Гоголя, 118 строят необычное административное здание. Altapress.ru.

В чем незаурядность

Снаружи объект выглядит необычно. Он ярким пятном выделяется на фоне окружающих строений. Белый фасад с узкими прямоугольными окнами уже дополнен светло-коричневыми (под дерево) вставками и невысокой башней того же цвета.

Его главная особенность — стена, которую хорошо видно со стороны пер. Циолковского. Он выполнена в виде полуамфитеатра и своими очертаниями похож на обновленную версию железнодорожной станции Данди в Шотландии.

В Барнауле на ул. Гоголя, 118 строят необычное административное здание. Altapress.ru.

Как пояснил altapress.ru источник, имеющий отношение к застройщику, выбор именно такого архитектурного решения продиктован чисто прагматичными причинами. На территории участка, где строится здание, находится газовая колонка. Проект здания в более классическом виде просто не проходил по нормам безопасности.

Рендеры проекта административного здания на ул. Гоголя, 118. «Авито».

К слову, в сети Интернет размещены два варианта визуализации данного объекта. Они отличаются конструктивными решениями первого этажа и цветом фасада.

Рендеры проекта административного здания на ул. Гоголя, 118. Altayrealt.ru.

В одном случае первый уровень полностью застеклен, а в цветовую гамму добавлены панели темно-зеленого оттенка. Во-втором — первый этаж более «воздушный», остекление заменено свободным пространством между металлическими колоннами, а фасад выполнен в двух оттенках — белом и светло-коричневом.

Что известно о земельном участке

Земельный участок находится в частной собственности. Его кадастровая стоимость — более 5 млн рублей.

В Барнауле на ул. Гоголя, 118 строят необычное административное здание. Altapress.ru.

Несмотря на преобладание в этой части города индивидуальной жилой застройки, территория под объектом относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Здесь можно возводить коммерческие и административные здания для юридических, страховых, нотариальных и риэлторских фирм, а также туристические агентства, копировальные центры, кредитно-финансовые учреждения и т. д.

Отметим, что весной этого года объект появился на популярных площадках по продаже недвижимости. Его готовы отдать новому владельцу всего за 22,5 млн рублей.

В Барнауле на ул. Гоголя, 118 строят необычное административное здание. Altapress.ru.

Более подробно о проекте и целевом назначении необычного объекта мог бы рассказать застройщик. Но предприниматель Константин Гудков так и не нашел времени поговорить с корреспондентами altapress.ru.

Алтапресс