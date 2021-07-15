Алтапресс: Достигли осеннего пика. На «скорую помощь» в Алтайском крае вновь обрушился шквал вызовов

Темпы прироста количества заразившихся коронавирусной инфекцией в настоящий момент более высокие, чем осенью 2020 года, число тяжелых больных также превышает уровень прошлого года. Нагрузка на «скорую» уже сравнялась с осенним максимумом, но рост заболеваемости еще не достиг пика, рассказал министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 14 июля в ходе пресс-конференции.

Скорая помощь. zdravalt.ru

По словам министра, нагрузка на «скорую помощь» достигнута почти пиковая. Осенью, в октябре-ноябре 2020 года, «скорая» испытывала сверхнагрузку, напомнил он.

Тогда в нее поступало более 3 тыс. вызовов в сутки. На этой неделе такой уровень достигнут вновь: в регионе сейчас фиксируется более 3 тыс. вызовов. В 2020 году, если помните, врачи не успевали приехать на вызов пациента.

Причина повышенной нагрузки на «скорую» — быстрый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом, по словам министра, количество тяжелых пациентов в эту волну отличается от того, что было осенью: их больше.

Так, на искусственной вентиляции легких сегодня находится уже 195 человек, и это выше, чем даже в пиковой ситуации 2020 года.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края. zdravalt.ru

«Тяжесть течения, быстротечность этого заболевания, когда пациент поступает в стационар отличается от осеннего варианта ковида. Поэтому мы развернули везде ковидные госпитали, мониторим уровень загруженности коечного фонда, в случае необходимости перераспределяем медоборудование. Основные сложности — с медицинским персоналом, который сегодня испытывает серьезную нагрузку в реанимационных ситуациях», — рассказал глава минздрава края.

Сегодня в Алтайском крае развернуто почти 4,5 тысячи ковидных коек в 22 госпиталях. Министр надеется, что «мы близки к выходу на пик, потому что нагрузка на отрасль достаточно серьезная».

Кадровый потенциал мы используем, перемещая, направляя медицинских работников в ковидные госпитали, преодолевая трудности, связанные с дефицитом специалистов в медицинских организациях, — сказал также Дмирий Попов.

Минздрав взял работу ковидных госпиталей на контроль. zdravalt.ru

Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, озвучила прогноз: возможно, в течение двух недель ситуация должна стабилизироваться.

Но она при этом подчеркнула: этот прогноз — примерный, инфекция по-прежнему до конца не изучена и ведет себя не так, как другие.

В ближайшее время altapress.ru расскажет, планируются ли вводить ограничения для общепита, болеют ли коронавирусом медики, планируется ли открытие новых ковидных госпиталей.

Алтапресс