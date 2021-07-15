Алтапресс: «Процент отдаю врачу». Как мы покупали поддельные сертификаты о вакцинации и нам за это ничего не было

На фоне новостей о добровольно-обязательной вакцинации на рынке поддельных сертификатов в полтора раза выросло предложение. Altapress.ru решил выяснить, сколько стоит «липа» в интернете, какими чудесными свойствами ее наделяют дилеры и как сегодня наказывают за подделку.

QR-код. Коронавирус. ССО.

Справки о поставленной прививке и манту

В основном от покупателя продавцы требуют паспортные данные, номер СНИЛС и полиса, а также подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Нужен он, чтобы клиент получил вполне себе добытый незаконным способом, но все же вполне официальный сертификат. Произойдет это после того, как дилеры занесут информацию о «вакцинированном» в государственный регистр привитых (якобы они и такое умеют).

Открываем первую же группу с говорящим названием в «ВКонтакте». Владелец обещает продать сертификат с доставкой по РФ, который пройдет любые проверки и требования.

Судя по информации в группе, некий врач заполняет сертификат, вносит клиентов в реестр Госуслуг и получает QR код, а неиспользуемые ампулы утилизирует. Доставка сертификата происходит прямо в день заказа. Стоит вся сделка — 4,2 тыс. рублей. Связаться с продавцом можно через Telegram.

Вакцина. unsplash.com

Первый же комментарий под постом с этой информацией: «Верните деньги, мошенники!». Вскоре он пропал. Профиль комментатора закрыт, единственный его друг держит на стене посты с призывами подать иски на Минздрав за регистрацию вакцин.

Связываюсь с продавцом и спрашиваю о гарантиях:

— Оплата сразу или наложенным платежом?

— Можно по частям: до и после фотоотчета, — не оценил юмора собеседник.

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар. Скриншот переписки.

В другом Telegram-канале (5,3 тыс. подписчиков) обещают сертификат за 5,8 тыс. рублей. Также обещается занесение в реестр «Госуслуг» и доставка в день заказа. О преимуществах магазинчика пишут скромно: лучшая цена на рынке и надежность.

Помимо сертификата предлагается приобрести отрицательный ПЦР-тест с внесением в базу клиники за 1,4 тыс. рублей, а также справку об отсутствии контактов с «заболеваемыми» всего за 800 рублей. Возможно, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными стоит дороже.

Что интересно, тут продают буквально любые медицинские документы: от справки о реакции Манту для ребенка (за 500 рублей) до выписки из истории болезни (за 1,1 тыс. рублей).

Еще один продавец отдает сертификат за 3,8 тыс. рублей. Однако это «не для всех городов». Список поселений-счастливчиков почему-то не опубликован.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

В другом канале продают даже свидетельства о браке и все-все, как утверждает запись, медицинские справки. Гарантия — продавцы делают фото или видео готовых документов под ультрафиолетовой лампой, где демонстрируют изящно подделанные водяные знаки. Изготавливают, конечно, за полную стоимость, без предоплаты.

У очередного продавца нестандартное предложение — он дает скидку оптовикам. В розницу сертификат у него стоит 6,2 тыс. рублей. Есть вариант подешевле — 4,2 тыс., но это без внесения в «Госуслуги». Помимо личных данных требуется номер телефона для связи со службой доставки. «Ставят» они «новейшие серии вакцины».

Самое бюджетное предложение, что мне встретилось, — сертификат за 2 тыс. рублей. Но поражает не цена, а другой товар — медицинская книжка за 1,5 тыс. рублей с «50-% вероятностью устроиться на работу». Далее шла целая градация вероятностей, где с возрастанием шанса, конечно, поднималась и цена.

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар. Скриншот переписки.

Варианты для богатеньких

Нашла сертификат за 11 тыс. рублей. Указала продавцу на дороговизну, на что он пообещал сделать скидку и отдать справку за 8,5 тыс. рублей, если я найду дешевле.

— Ну хотя бы вот, — скидываю ссылку. — Или мошенники?

— У кого подписчики — те фейки. Все накрутили, — учит меня собеседник. — У меня вот нет подписчиков, но большая клиентская база.

Скидку он мне все равно сделал в качестве исключения. Сертификат обещает подготовить на следующий же день. Делает по 50%-ной предоплате. Остальные деньги просит отдать курьеру при доставке. Выглядело бы безопасно, не стоила бы справка 11 тыс. рублей.

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар. Скриншот переписки.

Мне стало интересно, как работает механизм «попадания» в реестр привитых:

— А вы «Госуслуги» взломали или врач?

— Ну тут знаешь… Все всегда можно сделать. Должна понимать, уже взрослая, — туманно ответил собеседник.

Далее в душевной переписке продавец все-таки поделился секретом:

— Вы делаете оплату за сертификат и QR, я процент отдаю врачу, который заносит данные в Госуслуги. Нам он дает уже готовые сертификаты, только их нужно заполнить от руки. Все печати и подписи есть, все официально.

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар. Скриншот переписки.

От неиспользуемой вакцины сообщник просто избавляется.

Есть у этого дилера и другие интересные услуги. К примеру, продавец предлагает пойти от обратного и подделать справку о том, что вы больны коронавирусом, чтобы уйти на карантин с нелюбимой работы, или использовать ее как уважительную причину для неявки в госструктуры.

Самый дорогой сертификат о вакцинации, который мне удалось найти, стоит 20 тыс. рублей. «Но придется ждать 25 дней. Полностью проходит по всем базам», — пишет продавец.

В ресторан не желаете?

Мое внимание также привлекла продажа QR кодов, которые нужны для походов в кафе и рестораны в Москве — то есть, могут пригодиться любому барнаульцу в отпуске.

QR-код СС0

В одном чате предлагается QR без внесения в Госуслуги. Требуется ФИО, дата рождения с серией и номером паспорта и еще срочно перевести деньги продавцу — всего 2 тыс. рублей.

Чем грозит изготовление и продажа или использование поддельных сертификатов

Даже если вам вдруг пришлют сертификат — его поддельная природа может быстро открыться. Так сотрудники ДПС задержали водителя, чей документ был с QR кодом, от совершенно другого сертификата.

Это нарушение регулирует 5 часть 327 статьи УК РФ — «Использование заведомо подложного документа». За нарушение грозит штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо обязательные работы до 480 часов. Также могут быть исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев.

Тюрьма. Камера. Решетка СС0

Та же 327 статья говорит, что ждет продавцов и изготовителей поддельных документов: лишение свободы, либо принудительные работы — все сроком до двух лет.

Altapress.ru, разумеется, считает покупку поддельных сертификатов незаконной и не рекомендует это делать.

Алтапресс