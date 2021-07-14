Алтапресс: Власти Барнаула подсчитали, сколько стоит перевезти одного пассажира городским электротранспортом

Глава Барнаула Вячеслав Франк на текущей неделе подписал постановление об утверждении затрат на перевозку одного пассажира и одного места багажа городским наземным электротранспортом.

Трамвай. Анна Зайкова, altapress.ru.

Документ был опубликован на правовом портале мэрии накануне. В тексте говорится, что затраты на перевозку одного пассажира и одного места багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, работающим по регулируемым тарифам, устанавливается в размере 24,91 руб.

«Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021», — также отмечается в постановлении.

Ранее altapress.ru сообщал, что барнаульские чиновники не стали повышать цены на проезд в общественном транспорте в 2020 году, чтобы не усложнять и так непростую экономическую ситуацию, но при этом обещали вернуться к этому вопросу в 2021 году.

Координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда до 26 рублей в автобусах и электротранспорте и до 28 рублей в маршрутках.

Алтапресс