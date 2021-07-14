Алтапресс: Барнаульский инвестор рассказал, как преобразится «здание-франкенштейн» рядом с парком «Изумрудный»

Недострой на пр. Комсомольский, 128-а в Барнауле долгое время «ходил по рукам». В прошлом году его приобрел барнаульский застройщик. Инвестор намерен реконструировать «здание-франкенштейн» и превратить его в место притяжения для горожан. О том, как будет реализовываться необычный проект, с какими трудностями придется столкнуться и как к будущему объекту относятся общественники — altapress.ru рассказал новый владелец здания — Андрей Кутулуцкий.

Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.

Три этажа с лифтом

Планируется, что вместо старого недостроя встанет красивое трехэтажное здание, вписанное в антураж зеленого соседа — парка «Изумрудного». Это будет многофункциональный спортивно-досуговый центр с кофейней, спортзалами и бассейнами. Для маломобильных групп граждан здесь будет предусмотрен удобный лиф.

Парк «Изумрудный». Олег Богданов

«Я планирую построить объект так, чтобы он не конфликтовал с общей тенденцией благоустройства „Изумрудного“ и приближал посетителей к природе. Думаю, тот эскизный проект, который одобрило градсовет, неплохо подходит для реализации идеи», — рассказал Андрей Кутулуцкий.

Дерево во всю стену

Одной из изюминок будущего здания станет его фасад. В его отделке будет использованы природные тона — темное и светлое дерево. Все это украсит витражное стекло зеленого цвета с металлическими элементами, визуально напоминающими ветви дерева. Они будут оплетать наружную стену лицевой стороны здания и визуально отсылать к природе и парку «Изумрудный».

Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.

«Мне кажется, фасад получился интересный. Возможно, если бы мы строили с ноля, вышло бы по-другому, но мы сделали все возможное в рамках условий, в которых работаем сейчас, чтобы здание вписалось в соседнюю парковую территорию», — подчеркнул застройщик.

Бизнесмен добавил, что визуально «зеленую» идею призван поддержать не только фасад, но и благоустройство территории. Здесь будет много зелени, лавочки, а также веранда для летнего кафе и выход в парк. На границе частного участка и самого «Изумрудного» (перед прудом) построят красивый фонтан. Его проект еще не разработали.

Фонтан , как красивый акцент

Кстати, Андрей Кутулуцкий признался, что ему самому нравятся фонтаны, поэтому он старается встроить эти объекты в каждый свой проект, украшая таким образом окружающее пространство.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

«Для того, чтобы выдержать стилистику и видовое наполнение, мы наладили диалог с руководством парка „Юбилейный“ и Общественным советом парка. Когда дело дойдет до благоустройства, будем совместно решать, какие зеленые насаждения подойдут для нашей территории, чтобы она не выпадала из общей концепции», — рассказал бизнесмен.

Рендеры проекта спортивно-досугового центра на пр. Комсомольский, 128-а. Предоставлено Андреем Кутулуцким.

Вход и выход в здание спортивно-досугового центра будет сквозным. Посетители смогут выйти из здания как на на улицу (со стороны пр. Калинина), так и на территорию «Юбилейного».

«Так у гостей появится возможность разнообразить свой досуг. Например, посетив спортивную секцию, сходить в кафе или прогуляться по парку, отдохнуть возле фонтана», — отметил Кутулуцкий.

Что еще возводит застройщик

Сейчас предприниматель совместно с партнерами достраивает бизнес-центр «Крылья» на ул. Взлетная (между фитнес-клубом «Магис Спорт» и бизнес-центром «Глобус»).

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

Возведением БЦ занимается компания «Купол-Строй». Объект близится к завершению. Его фасад украсят большие витражные окна со створочной системой и красивая подсветка. Кроме того, проект предполагает закладку аллей, зеленых зон, фонтанного комплекса с купелью.

Работы уже ведутся

Возвращаясь к описанию проекта здания у парка «Изумрудный», Кутулуцкий отметил, что с декабря прошлого года (согласно разрешению на строительство) на объекте уже ведутся подготовительные работы. Строители уже демонтировали часть старых и ненужных строений. В общей сложности планируется разобрать от 50% до 60% мешающих конструкций.

«В конечном итоге, останутся просторные площади, которые уже можно будет адаптировать для нужд будущего здания», — заметил он.

На месте недостроя у парка «Изумрудный» появится спортивно-досуговый центр с бассейнами и кафе. altapress.ru.

Кроме того, рабочие убирают и строения, разместившиеся вокруг недостроя. Освободившееся место оборудуют в том числе под парковку. Еще одна будет оборудована у въезда в парк со стороны Пожарной части.

К слову, о том, сколько денег уйдет на проект, застройщику говорить пока сложно. Известно лишь, что сумма будет не меньше 100 млн рублей. Но в условиях нестабильности цен на стройматериалы, точно спрогнозировать будущие затраты пока не получается, как и давать оценку срокам сдачи готового объекта.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

«В идеале, зимой мы бы хотели уже перейти в внутренней отделке. Получится ли это, пока с уверенностью говорить сложно», — резюмировал Кутулуцкий.

Алтапресс