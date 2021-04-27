Алтапресс: Барнаульский антимасочник добился уменьшения штрафа в 7,5 раз

Барнаулец К., оштрафованный судом на 7,5 тыс. рублей за пребывание в «Сити-Центре» без маски, добился в краевом суде переквалификации своего нарушения. В результате штраф, который ему надо будет уплатить, уменьшен в 7,5 раз.

"Сити-Центр". "Сити-Центр".

Впрочем, свои действия он не считал нарушением.

«Согласия на проведение медицинских опытов посредством длительного ношения гигиенической маски я не давал», — написал он в жалобе, поданной в краевой суд.

В холле «Сити-Центра» (пр-т Красноармейский, 47) мужчина находился без маски накануне Нового года. Сотрудник полиции остановил его, составил протокол, который передал в Центральный суд.

Действия К. квалифицировали по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Райсуд признал его виновным и вынес наказание — штраф 7,5 тыс. рублей.

Антимасочник подал жалобу в краевой суд и попросил прекратить дело. Он заявил, что инфекцию не переносил, так как и сам не болеет, и не заразен, а с инфицированными не контактировал. Не относится он и к тем, кто уклоняется от лечения опасного заболевания. Он полагал, что правовые акты не обязывают его носить маску.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Краевой суд подробно изучил, правильно ли квалифицировали действия антимасочника. И решил, что мужчина нарушил другую статью КоАП — 20.6.1 (часть 1). В этом случае нарушения выражаются в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности.

В итоге ему надо будет выплатить штраф всего в 1 тыс. рублей. Решение вынесено 15 апреля.

Напомним, несмотря на отмену ряда ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, утвержденных указом губернатора края 5 марта 2021 года, решение об обязательном ношении масок в общественных местах продлено до 1 января 2022 года.

Маска. Коронавирус. CC0

Факт

За нарушение санитарного законодательства по части 2 статьи 6.3 КоАП подлежат административной ответственности лица:

с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания;

прибывшие на территорию РФ , в том числе , из государства , эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции;

в том числе из государства эпидемически неблагополучного по коронавирусной инфекции; находящиеся или находившиеся в контакте с источником заболевания или с лицами с подозрением на наличие заразной формы инфекционного заболевания;

уклоняющиеся от лечения опасного инфекционного заболевания;

нарушающие санитарно-противоэпидемический режим.

Источник: Правовая система «Гарант».

Алтапресс