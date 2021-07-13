Алтапресс: Новосибирский инфекционист раскритиковала обязательную вакцинацию и записала видео с «фактами»

Новосибирский врач-инфекционист Светлана Герасенко записала видео с критикой единообразного подхода к обязательной вакцинации против коронавируса, сообщает Om1.ru.

Коронавирус. unsplash.com

Герасенко отметила, что перед прививкой пациента необходимо обследовать, чтобы выявить хронические болезни, а уже потом принимать решение о вакцинации.

«Вакцинация — это профилактическая мера. Она должна осуществляться здоровым людям. Это значит, что человек, который ей подвергается, не должен иметь ни острых, ни хронических болезней. Иначе его иммунная система не сможет отреагировать на вакцину правильно. Если ввести принудительную и поголовную вакцинацию, это не будет учтено. И мы получим огромное количество осложнений и отдаленных последствий со здоровьем людей», — подчеркнула медик.

Она уверена, что проводимая вакцинация не отвечает требованиям — не учитывается иммунный статус относительно инфекции, не оценивается эффективность после прививки.

«Просто факт введения вакцины приравнивается к прививанию. Это не одно и то же. Научным подходом было бы не просто введение вакцины в организм человека и принятие этого факта как проведения прививки против инфекции. Научным подходом было бы проведение серьезной, четырехэтапной процедуры прививания», — отметила инфекционист.

По словам Герасенко, на первом этапе должно быть исследование здоровья человека: если выявят отклонения, следует отказаться от прививки, чтобы она не стала опасной.

Если человек здоров, можно переходить ко второму этапу — исследование иммунитета. Ведь если он есть, то «дополнительное введение вакцины приведет к негативным последствиям».

«Вакцинация — не безопасный метод профилактики. Каждая вакцина является опасной с точки зрения осложнений и побочных действий. Они могут возникнуть, и наука еще не в состоянии предсказать, у кого осложнения будут, а у кого нет», — заключила Герасенко.

Накануне жители Барнаула вышли на одиночные пикеты против обязательной вакцинации, напомнив, что прививка должна быть добровольной и никто не имеет права заставлять.

В качестве примера можно привести Омскую область, где по рекомендации Роспотребнадзора разрешили отстранять от работы невакцинированных сотрудников.

Алтапресс