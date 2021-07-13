Алтапресс: Стало известно, где, когда и за сколько установят надпись «Барнаул орденоносный»

Комитет муниципального заказа Барнаула 9 июля разметил аукцион на изготовление и монтажу надписи и ордена «Барнаул орденоносный». Как и предполагалось, конструкцию установят на здании горадминистрации на ул. Гоголя, 48. Начальная цена работ — более 3,5 млн рублей.

"Барнаул орденоносный" на здании администрации города. «Вечерний Барнаул» / barnaul.org

Полутораметровые буквы и подсветка

Согласно документам, подрядчик должен будет изготовить и смонтировать на крыше здания конструкцию, состоящую из двух частей — металлической рамной конструкции и объемных световых элементов сложной формы.

Общая длина конструкции 37 метров. При этом размер ордена составляет 3,7 на 3,5 метра, элемента «Барнаул» — 9,5 на 1,5 метра, элемента «Орденоносный» — 18,4 на 1,5 метра (иначе говоря, высота букв — 1,5 метра).

Материалы, из которых надо изготовить надпись с орденом, а также оборудование, комплектующие и все элементы конструкции, должны соответствовать госстандартам, иметь сертификаты соответствия, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие требованиям действующих ГОСТов (в случаях предусмотренных законодательством РФ).

Одиночный пикет «Барнаул орденоносный» Общественное движение «Суть Времени»

Выбирали их трех

Чтобы рассчитать цену работ по изготовлению и монтажу надписи, комитет муниципального заказа изучил три коммерческих предложения. Максимальная цена составила 3 820 840 рублей, минимальная — 3 585 758 рублей.

В итоге за начальная цену взята минимальная цена — но, разумеется, вполне возможно, что в ходе аукциона она еще снизится. Источник финансирования работа — бюджет Барнаула. Итоги аукциона подведут 21 июля. Срок установки конструкции на крыше мэрии- не позднее 31 августа 2021 года.

Одиночный пикет «Барнаул орденоносный» Общественное движение «Суть Времени»

Привлекли коллективный разум

Напомним, конструкцию «Барнаул орденоносный» и орден Октябрьской Революции, размещенную на пятиэтажном здании в центре города, демонтировали в конце 2017 года. Мэр Барнаула Вячеслав Франк пообещал восстановить ее. А для того, чтобы найти ей новое место, привлек, что называется, коллективный разум.

Барнаульцы тему подхватили и предложили более 30 вариантов, и на одном из заседаний в мэрии остановили выбор на крыше здания мэрии на ул. Гоголя. За это выступил «Общероссийский народный фронт», Общественная палата Барнаула и гордума.

Преимущества этого варианта — хороший обзор на въезде в город с нового моста, соответствие содержания текста функциональному назначению здания и отсутствие необходимости согласования монтажа конструкции с собственниками здания — ведь оно является муниципальной собственностью, — сообщали тогда в мэрии.

Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

Дискуссии завершены

А вот историк Данил Дегтярев с этим местом не согласился. Он заявил, что нынешняя администрация не имеет отношения к прежним заслугам Барнаула, за которые город получил орден.

«Помещая надпись у себя, мэрия как бы приватизирует чужие достижения», — написал он на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Историк полагал, что надпись и орден должны находиться на особом месте, лучше всего — где-то на въезде в город. Но, объявление аукциона, очевидно, говорит, что решение принято, дискуссии завершены.

Надпись «Барнаул орденоносный» сняли 29 ноября 2017 года — конструкцию сочли аварийной. А вот установили ее в честь того, что в 1980 году Барнаул наградили орденом Октябрьской революции.

Алтапресс