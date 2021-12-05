ГОРНЯК22 05.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Барнауле закрыли для проезда площадь Сахарова

Горняк22
2 часа Ago

С 4 декабря в Барнауле перекрыли движение для всех видов транспорта по пл. Сахарова, напомнили в администрации города. Проехать там будет нельзя до 17 января 2022 года.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года. Анна Зайкова, altapress.ru

На площади начнут возводить главную новогоднюю площадку Барнаула — снежный городок и елку.

Также украшать главную новогоднюю площадку города будут 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, символ года — тигр.

Работы по строительству новогоднего городка и монтажу каркаса ели будет выполнять «Автодорстрой».

Демонтаж городка начнется с 14 января 2022 года, а движение откроют 17 января.

Ранее в Барнауле запустили новогоднюю почту для писем Деду Морозу.

Алтапресс

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