Алтапресс: Обещанного три года ждут. В крае назревает еще один скандал с бизнесменом и депутатом «Единой России»

Предприниматель и депутат АКЗС от партии «Единая Россия» Максим Кочев задолжал ряду барнаульских подрядных организаций за работы по достройке ЖК «Демидов Парк» немалые деньги. Об этом altapress.ru стало известно из беседы с владельцем одной из них — Артемом Никоновым, руководителем фирмы «Интеграция». Какова сумма долга и обоснованы ли претензии — в материале altapress.ru.

Кошелек, долги. СС0

Три года назад предприниматель Максим Кочев был учредителем и руководителем инвестиционно-строительной компании «Крафт», рассказал Артем Никонов. Свои слова он подтвердил заверенной печатями выпиской из ЕГРЮЛ на 2018-й год (есть в распоряжении редакции).

Фирма «Крафт» тогда выступила подрядчиком для достройки новоалтайского ЖК «Демидов-парк». Для проведения работ она привлекла несколько субподрядных организаций. В том числе «Интеграцию» Артема Никонова, которая занималась алмазным бурением для проведения системы отопления, канализации, ИТП, а также монтажом лифтовых сооружений.

«Демидов-парк», август 2018 года. altapress.ru.

За работу «Крафт» должен был заплатить 282,2 тыс. рублей. Но ограничился только тремя траншами по 50 тыс. рублей (в сумме — 150 тыс. рублей). Итого, фирме оставалось выплатить субподрядчику всего 132,2 тыс. рублей. Но, по словам владельца «Интеграции», бывший партнер, так и не выплатил остаток.

«Деньги, конечно, не самые большие. Но три года назад они мне были просто жизненно необходимы. Поэтому я начал звонить Кочеву, попытался назначить встречу. Но безуспешно. И если раньше, мы без проблем общались по всем рабочим моментам, то после этого он просто перестал выходить на связь», — говорит Никонов.

Долги. Деньги. altapress.ru

После безуспешных попыток получить причитающееся, Никонов пошел в суд. Решение было вынесено в его пользу. Тут-то и выяснилось, что сменился учредитель фирмы «Крафт».

По данным сервиса List-org.com еще в августе 2019 года Максим Кочев был учредителем со стопроцентной долей в 50 тыс. рублей (хотя в 2018-м она составляла 1 млн рублей). А уже в сентябре 2019-го в списке появляется некая Юлия Дмитриева. Ей стали принадлежать 1,96% от уставного капитала.

Еще через месяц Дмитриева оказалась единственным учредителем «Крафта» (уставной капитал 51 тыс. рублей). Почти через год, в августе 2020 у нее появился соучредитель — Иван Костылев с долей в 7,27% (4 тыс. рублей из 51).

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

«У меня сложилось впечатление, что Максим Кочев решил таким образом спрятаться за других лиц, которые выступили учредителями. Он просто нашел юридическую лазейку. Мне кажется, он пытается таким образом уйти от долгов „Крафта“», — отметил Никонов.

Никонов планирует обратиться с иском в суд с намерением взыскать долг в 132,2 тыс. рублей плюс 50 тыс. рублей судебных расходов (всего: 182,2 тыс. рублей) с самого Максима Кочева, как учредителя, каковым он и являлся на момент выполнения работ по субподряду. Иного способа он просто не видит.

Дело в том, что помимо «Интеграции», как утверждает Никонов, о своих долгах заявили и другие компании, работавшие в 2018 году с «Крафтом». Среди них: «Элпром» (остаток долга 459 тыс. рублей), «Лифтсервис» (30 тыс. рублей), «Барнаулстройпроект» (16 тыс. рублей), «Сиблифт» (30 тыс. рублей) и т.д.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Максим Кочев. пресс-служба АКЗС

Все эти компании находятся в листе ожидания службы судебных приставов. Взыскание долгов идет со скрипом. К тому же, ситуацию осложнил еще один требователь — компания «Аспект». Ей «Крафт» задолжал около 34,9 млн рублей. Всего же на сайте Федеральной службы судебных приставов находятся 9 исполнительных листов.

Так как любая сумма, взысканная с должника, делится между заявителями в процентном соотношении (исходя из размера долга), то большую часть полученных с фирмы денег будет уходить «Аспекту». В отношении остальных приставы будут работать по остаточному принципу.

По словам Никонова, им будут перепадать просто копейки.

Строительство в Барнауле. Юлия Морозова

Согласно сведениям о доходах и имуществе, в 2020 году депутат Максим Кочев являлся владельцем десятков земельных участков, четырех квартир, а также нежилых зданий и другого недвижимого имущества. Его доход составлял 26,7 млн рублей.

На сегодняшний день он является учредителем таких компаний, как «Мясные традиции», «Чарышагроинвест», «Крафт-аудит», «Холмогоры», транспортная компания «Сибпорт» и т. д.

В сентябре этого года предприниматель, уже будучи депутатом АКЗС по 12 округу от партии «Единая Россия», намерен вновь баллотироваться, но теперь уже сроком не на один год, а на пять лет.

Altapress.ru готов предоставить слово Максиму Кочеву для комментария возникшей ситуации.

Алтапресс