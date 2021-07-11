Алтапресс: В Барнауле нашли нарушения в ходе антиковидных рейдов

Антиковидные рейды по барнаульскому общественному транспорту не прекращаются. Проверяющие контролируют, как соблюдают масочный режим линейные работники и пассажиры.

Автобус №55 в Барнауле. barnaul.org

В рейдах принимают участие сотрудники полиции и представители городского комитета по дорожному хозяйству. Помимо прочего, они также проверяют автобусы на наличие необходимых дезинфицирующих средств.

В ходе очередного рейда под проверку попали трамвайные маршруты № 1, 5, автобусные маршруты № 1, 10, 25, 27, 29, 35, 53, 60.

«Установлено 12 нарушений, в адрес МУП „Горэлектротранс“ Барнаула, ООО „ПромСтройСервис“, ООО „Командирское“, ООО „Евробус-плюс“, ИП Гриднева С.Ф. направлены требования об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки», — отчитались на сайте администрации города.

Не только персоналу подвижного состава, но и пассажирам необходимо использовать маски при нахождении на остановочных площадках и в общественном транспорте, напоминают в мэрии.

О штрафных санкциях ничего не сообщается.

Ранее чиновники заявляли об усилении рейдов против антимасочников.

Алтапресс