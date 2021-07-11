Алтапресс: Менеджер МакSим объявила об улучшении состояния певицы

Пиар-менеджер Яна Богушевская, представляющая интересы Марины Абросимовой, известно как МакSим, рассказала «Газете.ру» о том, что состояние певицы улучшилось.

МакSим. Ирина Пергаева

«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — заявила она.

О том, что Абросимова госпитализирована в одну из московских клиник с диагнозом пневмония, стало известно в середине июня. Состояние МакSим ухудшилось, и ее ввели в искусственную кому.

В июле артистке не стало лучше и ее перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), поскольку аппарат искусственно вентиляции легких (ИВЛ) не справлялся.

Алтапресс