Алтапресс: Число заболевших коронавирусом приближается к рекордным значениям июля прошлого года

Число заболевших ковидом в Алтайском крае продолжает расти. За последние сутки в регионе было зарегистрировано 239 новых случая. Из них — 85 только в Барнауле. Выздоровели 53 пациента, скончались — 15 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус. Pixabay.com

Число заразившихся пока неуклонно приближается к значениям прошлого года. Так в середине июля 2020-го заболели 246 человек.

Всего же на сегодняшний день число заболевших составляет 56 475 человек, в том числе 3 817 детей. Количество тяжелобольных составляет 547 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 177.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

В связи со сложившейся ситуацией в крае, было развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3151, с ИВЛ — 291.

Второе место после Барнаула по количеству заболевших стоит Бийск, недалеко «ушел» Рубцовск.

Новые случаи

85 — Барнаул

24 — Бийск

23 — Рубцовск

11 — Алейск

8 — Камень-на-Оби

Коронавирус. Меры безопасности. Pixabay.com

В меньшей степени коронавирус распространяется в районах Алтайского края. Локтевский, Первомайский районы — по 6 заболевших, Бийский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Зональный, Каменский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Табунский, Шипуновский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Ключевский, Краснощековский, Рубцовский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Красногорский, Суетский районы — по 2 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Завьяловский, Новичихинский, Павловский, Ребрихинский, Солтонский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Коронавирус. unsplash.com

Из общего числа заболевших 673 случаев — завозные, в том числе 239 — из-за рубежа.

В Алтайский край поступило 458 801 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привились 394 256 человек, в том числе: 115 380 человек получили первую прививку, 278 876 человек полностью привиты.

Алтапресс