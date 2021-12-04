ГОРНЯК22 04.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайскому бизнесу обещают новые формы поддержки

Горняк22
10 часов Ago

Новые меры поддержки предусмотрело для бизнеса правительство РФ. По поручению президента Владимира Путина, пишут на официальном сайте Алтайского края, запущен новый пакет помощи — «чтобы сгладить последствия пандемии».

Депутат. Портфель. CC0

Для владельцев гостиниц, санаториев, ресторанов, стоматологических клиник и кинотеатров появились специальные гранты — как часть измененной программы «ФОТ 3.0».

Заявки по ним подали больше 523 тыс. компаний.

«Задействован целый ряд мер поддержки. Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется с учетом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии», — цитируются в сообщении краевых властей слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В Госдуму направлен пакет законопроектов, по которым в стране могут перевести на автоматизированную упрощенную систему налогообложения «самые маленькие предприятия».

Алтапресс

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