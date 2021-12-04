Алтапресс: Алтайскому бизнесу обещают новые формы поддержки

Новые меры поддержки предусмотрело для бизнеса правительство РФ. По поручению президента Владимира Путина, пишут на официальном сайте Алтайского края, запущен новый пакет помощи — «чтобы сгладить последствия пандемии».

Депутат. Портфель. CC0

Для владельцев гостиниц, санаториев, ресторанов, стоматологических клиник и кинотеатров появились специальные гранты — как часть измененной программы «ФОТ 3.0».

Заявки по ним подали больше 523 тыс. компаний.

«Задействован целый ряд мер поддержки. Инструментарий постоянно совершенствуется и обновляется с учетом, разумеется, текущих вызовов, например такого фактора, как распространение коронавируса. Мы в ноябре уже запустили третий пакет помощи, чтобы сгладить влияние пандемии», — цитируются в сообщении краевых властей слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В Госдуму направлен пакет законопроектов, по которым в стране могут перевести на автоматизированную упрощенную систему налогообложения «самые маленькие предприятия».

Алтапресс