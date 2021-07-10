Алтапресс: Ограбление века. В Барнауле похитили золото через дыру в стене ТЦ «Лето»
Неизвестные похитили золото на 6 млн рублей из ювелирного магазина, проделав дыру в стене торгового центра «Лето». Об этом написал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Воры проделали дыру в стене барнаульского ТЦ. https://t.me/u_crimes_brn
Ночью 9 июля злоумышленники с улицы прорезали стену ТЦ и влезли в ювелирный отдел.
По данным источника, пропажу заметили только утром.
Полиция объявила оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Барнауле мужчина украл опору с моста, вывез в другой город и сдал в пункт приема металла.