ГОРНЯК22 10.07.2021
Коронавирус

Алтапресс: В Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию из-за коронавируса

Горняк22
19 часов Ago

В Новосибирской области отменили плановую диспансеризацию и профилактические медосмотры в связи с распространением ковида, сообщает НГС.

Больница. Медицина. Pixabay.com

Плановую диспансеризацию отменили уже во второй раз — ее возобновляли после второй волны ковида в начале декабря.

«В настоящее время в Новосибирской области временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — сообщили изданию в областном минздраве.

Кстати, ранее минздрав Алтайского края предупредил, что тоже приостановит плановую медпомощь, если жители будут безответственными.

Напомним, плановую медпомощь в крае ограничивали в 2020 году — с начала пандемии, а в декабре возобновили.

Алтапресс

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