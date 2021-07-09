Алтапресс: В Сибири официально разрешили отстранять от работы невакцинированных сотрудников

В Омской области, где запланировали привить 60% жителей, работодателям разрешили отстранять сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от ковида, сообщает Om1.ru.

Вакцина. ССО.

4 июля главный санитарный врач региона опубликовал постановление № 65, обязывающее привиться 60% жителей, работающих в различных сферах.

Документ вызвал массу вопросов. В связи с этим в областном Роспотребнадзоре дали комментарии.

В частности, работодателям разъяснили, вправе ли они отстранять от работы сотрудников без прививки.

«Врачом оформляется бланк добровольного отказа от прививки установленной формы. Работодатель вправе отстранить работника в случае отказа от вакцинации», — рассказали в ведомстве.

Мемы о вакцинации. twitter.com

Также в Роспотребнадзоре отметили, что работник может «безнаказанно» отказаться от прививки, если будут веские основания.

«Работник должен предоставить медицинский документ из медицинской организации по месту наблюдения (территориальной поликлиники) не работодателю, а врачу прививочного пункта (прививочной бригады) перед вакцинацией. Врач прививочного пункта (прививочной бригады) сделает заключение о наличии медицинского отвода», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщали, что лишь 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной прививки от ковида. Причинами отказа от вакцинации они назвали страх перед последствиями и отсутствие веры в эффективность.

Алтапресс