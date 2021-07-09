Алтапресс: В лаптях, с теслом наперевес. Как и для чего в Новоалтайске строят легендарную Белоярскую крепость

На протяжении нескольких десятков лет краеведов беспокоит вопрос: где же все-таки находилась Белоярская крепость. Наш собеседник Сергей Попов, руководитель благотворительного фонда «Сердолик», решил долго не мучиться и построить свою. Расскажем, как и для чего люди в косоворотках восстанавливают утраченное укрепление, и что там можно будет делать кроме устраивания рыцарских битв века.

Белоярская крепость. Роман Корнеев.

Что такое Белоярская крепость

В 1717 году отряд кузнецких казаков, который возглавлял Иван Максюков, основал Белоярскую крепость для защиты от кочевников. Но особых столкновений там и так не происходило, в отличие, например, от других сибирских крепостей, которые не раз атаковали и поджигали.

Крепость просуществовала до 1759 года. В восстановлении не было практической необходимости. Выросшая неподалеку от крепости слобода дала начало развитию населенных пунктов — нынешних районов Новоалтайска и близлежащих сел.

Идея

Сергей Попов — руководитель благотворительного фонда «Сердолик». Помимо строительства крепости его команда занималась организацией отдыха для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Еще один проект — запись воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны. Решение заняться непростой стройкой Сергей объясняет просто: вырос в Белоярске, тайна укрепления была интересна ему еще со школы.

Белоярская крепость на карте «Чертеж части Сибири от г. Верхотурье до р. Лены, от Каспийского моря до Северного Ледовитого океана, с указанием крепостей». Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

О Белоярской крепости почти не осталось никаких документов. Есть записи самого Ивана Максюкова. В них говорится, что казаки срубили крепость 20 на 20 саженей с 4 башнями по углам. Также остались описания историка Герхарда Миллера, речь о которых пойдет позже.

В 2007 году НПЦ «Наследие» под руководством Ярослава Фролова разработал проект крепости. В нем авторы в основном опираются на облик Бийской крепости, которую тоже построил Иван Максюков. На основе этого проекта Сергей Попов, выиграв президентский грант, и возводит свою «копию».

На новом месте

Адрес новой Белоярской крепости — Чуйский тракт, 205. Это сделано для туристического удобства и не имеет никакого отношения к реальному месту расположения, о нахождении которого никто точно не знает.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

По версии доктора исторических наук, заведующего кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Александра Тишкина, настоящее место расположения крепости — Велижановский Елбан. По мнению краеведа Валерия Полянина, укрепление находилось чуть поодаль на высоком белом яру на правом коренном берегу старого русла Оби.

И там, и там построить копию крепости невозможно, говорит Сергей Попов. К тому же, вдруг потом выяснится, что укрепление находилось в совершенно другом месте?

Что внутри

Крепость будет представлять из себя бревенчатое строение с 4 башнями по углам и одной въездной (сейчас готовы она, две угловые башни и стена между ними). На территории находится дом приказчика, внутри которого ведутся отделочные работы. Там будет музей.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Судную избу, которая была в оригинальной крепости, скорее всего, не построят — слишком мало места. По этой же причине Попов задумывается о перестройке проездной башни в Спасскую, чтобы не ставить часовню на территории крепости.

«Один из местных краеведов утверждает, что проездная башня была с надвратной часовней, — рассказывает он. — В описаниях Миллера в самой крепости мест службы не указано, отмечено, что церковь находилась рядом с крепостью — по документам она была построена между 1729 и 1734 годом, намного позже, чем дата основания. Но что-то должно быть до этого, это ведь воцерковленные люди».

Попов добавляет: «Если посмотреть на крепости, построенные до XVIII века, то можно увидеть башни с надвратной часовней. Смотрится очень красиво. К тому же так мы бы очень сэкономили место. И это будет не очень сложно — с башни можно снять крышу и спокойно срубить над воротами часовню».

Внутри построят небольшую конюшню (полноценная конюшня будет рядом с крепостью). Также выроют пороховой и продуктовый погреба. Рва вокруг крепости в целях безопасности, скорее всего, не будет.

«Можно с какой-то одной стороны небольшой участок рва сделать, чтобы показать, как это выглядело, поставить рогатины и надолбы. И сделать это место закрытым, чтобы никто, особенно дети, в него не упал», — рассуждает Попов.

За крепостью высадят деревья и создадут этнопарк, где поставят жилые избы, ремесленные мастерские и все, что могло бы характеризовать народы, населявшие территорию Алтайского края. «В перспективе может быть и небольшая гостиница. Конечно, будет и кафе, и торговые ряды — последние будут использоваться на праздниках и фестивалях», — делится планами руководитель проекта.

Пушки Бийской крепости. Alava, CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

На территории есть два массогабаритных макета трехфунтовой пушки образца XVIII века. Их выплавили из чугуна на Бийском олеумном заводе. При длине чуть меньше полутора метров каждая пушка весит почти 200 килограмм. С ними, а также с пистолями-мушкетами-саблями-шашками любят фотографироваться посетители строящейся крепости.

Референсы

Авторы проекта вдохновлялись музеем «Тальцы», расположенном в Иркутской области. Это место, куда перевезли памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII — начала XX.

«По тем зданиям видно каждую деталь, видно технологии, по которым раньше строили», — рассказывает Попов.

Острог в Тальцах. Кирилл Котин Тальцы. Смотровая башня острога в Тальцах. Кирилл Котин

Это если рассматривать крепость как музей. А если как событийное место, то все внимание обращено на новосибирский фестиваль «Сибирский огонь», где в одном месте работает несколько площадок: и «наполеоновцев», и реконструкторов Великой Отечественной, и любителей средневековья, и многих других.

«В этом году у нас в основном собираются ребята, реконструирующие средневековье, но наша площадь позволяет развиваться, и кто знает, что будет дальше», — говорит Попов.

Строительство

Участники проекта реконструируют не только крепость, но и сам процесс строительства. Добровольцы надевали косоворотки и штаны, обувались в лапти или поршни — обувь из куска кожи, стянутой на стопе ремешком, продетым через множество отверстий по краю.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

«Нога себя в этом хорошо чувствует — все ведь натуральное. Главное на что-то твердое не наступать — подошвы-то нет», — рассказывает Попов.

Волонтеры снимали кору с бревен заточенными лопатами. Пробовали и скобель — нож с двумя поперечными ручками. Чтобы пользоваться им, нужно немало сил.

«У нас был доброволец Виктор Медведев — ему за 70 лет, а он каждый день ездил с Солнечной поляны на вокзал, добирался на электричке, шел к нам пешком. Работал наравне с молодежью. Если честно, я думал, что он в Белоярске живет и на машине туда его подвозил, а сам ехал домой в Барнаул. Он хоть бы сказал!», — удивляется автор проекта.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Основной работой занимались профессиональные плотники из Барнаула. «Таких мастеров немного и их услуги стоят недешево. Из бруса любой, у кого руки из нормального места, сможет сложить себе дом или баню, а здесь нужны профессионалы. Они и храмы строили деревянные, и для обеспеченных людей постройки à la russe», — рассказывает Попов.

Крепость и постройки делают из сосновых бревен, чтобы быть ближе к оригиналу. «В Новосибирской области строят „Бердский острог“. Из бруса! Выглядит как минимум странно. Недавно в Амурской области по инициативе губернатора и на средства местного крупного бизнеса возвели копию малого Абазинского острога. Правда, из оцилиндрованного бревна — выглядит как будто из карандашей, но хотя бы не брус. А в целом этот проект очень хороший», — рассказывает Попов.

Плотники ставили эксперименты — за сколько они смогут вырубить в бревне чаши и продольные пазы. На обработку одного бревна уходило по несколько часов.

Бензопила. открытые источники (CC0)

«А этих бревен — сотни! Понятно, что в основном они все-таки пользовались благами цивилизации — бензопилами. Но ручной работы все равно очень много, после пилы паз и чашу нужно поправлять теслом», — рассказывает Попов.

Цифра

300 кубов древесины ушло на крепость и постройки. Требуется как минимум еще 200−250 кубов.

Сруб ставят без гвоздей. Если говорить кратко, плотники рубят в бревне чаши и продольные пазы, а потом собирают все бревна, как большое лего. Строят с остатком, то есть из сруба торчат концы бревен.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Между бревнами, чтобы было тепло, и не гнило, кладут мох — он работает как пакля. Такой естественный утеплитель закупали в Новосибирске.

Проездные ворота здесь без петель. Стоят на подпятниках: в воротине снизу и сверху делаются выступы, которые вставляются в пазы в подпятнике и в обсаде ворот. Ворота сделали из полубревен, их вес около 200 килограммов.

Споры «как строить» возникают нередко — один из самых горячих касался стены. Какой она должна быть: заплотной (когда бревна лежат друг на друге параллельно земле) или острожной (когда бревна стоят перпендикулярно земле).

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Один краевед считает, что стена была заплотной, как у Бийской крепости (то, что Максюков мог построить на разных объектах разные стены — нонсенс). Герхард Миллер описывал острожную стену. В итоге фасадная часть крепости реконструирована в виде острога.

«Острожные стены смотрятся интереснее. Заплотная же выглядит, не так эффектно. Другое дело, что острожная стена быстрее сгнивает — она же в землю вкопана. Да еще и попробуй зарыть ее в глину — большая проблема», — говорит Попов.

Бюджет

3 млн рублей президентского гранта.

2 млн рублей средств от фонда «Сердолик».

Сергей Попов: «Очень дорогой проект. Потратили больше 5 млн рублей, а по факту сделали 40−50%. Постоянно заявляемся на новые гранты. Когда начинали, рассчитывали на поддержку бизнес-сообщества. Пока ее в достаточной мере не получили, но еще надеемся».

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Чем заняться

Территории достаточно, чтобы проводить масштабные фестивали: фольклорные, казачьи, исторические. «К нам теперь приезжают энтузиасты-реконструкторы из Барнаула. Они много лет проводят мероприятия, но как такового места у них не было. Недавно более 30 человек приезжали и смогли хотя бы тут потренироваться со своими мечами, еду на костровище приготовить», — рассказывает Попов.

Площадь

17 гектаров — площадь территории, где будет располагаться крепость и будущий этнопарк. Землю для проекта выделила мэрия города Новоалтайска.

У крепости можно проводить и праздники: Масленицу, День России, отмечать Иван Купала и многое другое. Наверняка, это интереснее, чем на городской площади.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

За стеной построят конюшню и организуют мини-школу верховой езды. «Чтобы ребята приходили и могли заниматься. Площади достаточно, да и в проект прекрасно вписывается — какая казачья крепость без коней?», — говорит руководитель проекта.

Команда планирует развивать и другие интерактивные зоны, чтобы можно было чем-то заняться: построят детскую площадку, тир…

Для организованных групп здесь уже проводят экскурсии. Рассказывают все о крепости — кто, как и как долго строил. Кто такие казаки и как они сюда попали. Чем они оборонялись и от кого… И так далее.

Белоярская крепость. Сообщество «Белоярская крепость» в VK.

Также сюда уже можно приехать и облачиться в сарафан или косоворотку и другие крестьянско-казачьи костюмы и пофотографироваться. «Я до сих пор удивляюсь, почему свадьбы не приезжают — несколько раз всего были. Может, о нас все еще плохо знают», — говорит Попов.

Фестиваль Белоярская крепость

В Белоярской крепости в июле должен был пройти фестиваль военно-исторической реконструкции. Его из-за эпидемиологической ситуации, как и многие другие фестивали, перенесли на сентябрь.

Осенью участники из Алтайского края и соседних регионов соберутся вместе, чтобы в полностью аутентичных доспехах вести бои по старинным правилам средневековых турниров.

Зрители смогут увидеть также и современный мечевой бой, конные выступления, купить что-то для себя на ярмарке и послушать музыку средневековья в исполнении группы «Рунара». Пройдет фестиваль 10 июля, вход свободный.

Как добраться

Из Барнаула на автомобиле — по трассе, не доезжая до с. Токарево, напротив бывшей части железнодорожных войск.

На общественном транспорте с остановки у барнаульского железнодородного вокзала на автобусах № 250 и № 269.

Из Новоалтайска — на автобусах № 15 и № 99.

Алтапресс