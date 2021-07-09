Алтапресс: Принуждать, убеждать или поощрять? Как алтайский бизнес смотрит на вакцинацию персонала

Количество новых заражений коронавирусом продолжает быстро расти. Однако, похоже, в стране проблемы с коммуникациями. Одни врачи утверждают: не будем оперативно вакцинироваться — нас накроет и четвертая волна, и пятая. Другие же медики, наоборот, говорят: во время эпидемии прививки не ставят. Где-то уже вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий — но президент заявляет, что против обязаловки. Пикеты на открытом воздухе запрещают — а полеты в Турцию на самолете открывают. Как на противоречивые сигналы реагируют алтайские компании?

Коронавирус. Вакцинация. Pixabay.com

Руководителям компаний altapress.ru задал вопрос: нужно ли поощрять сотрудников ставить прививки, убеждать их или даже принуждать и что делаете вы?

«То ли уговаривать , то ли нет»

Александр Атабаев , директор предприятия — производителя пластиковых труб «Трубопласт-А». Олег Богданов

Александр Атабаев,

гендиректор завода «Трубопласт-А»:

Искренне не понимаю, как правильно поступить: то ли уговаривать людей, то ли нет. Одни медики одно говорят, другие — другое. К тому же те вакцины, которые нам раньше кололи, испытывали годами, а здесь ведь другая ситуация. Что мы сделали? Взяли машину и возим сотрудников на работу и с работы, чтобы они не ездили на общественном транспорте, где риск заразиться выше. Все время требуем, чтобы они носили маски, обрабатывали руки и сами пример им подаем.

Где введена «обязаловка»

34 региона ввели обязательную или «практически обязательную» вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В Алтайском крае постановление об этом находится на рассмотрении — в минздраве края сообщили, что решение будет принято на этой неделе (то есть до 10 июля).

Обязательная вакцинация может коснуться работников образования и здравоохранения, а также госслужащих.

«Не понятно , куда двигаться»

Максим Банных. Дмитрий Лямзин.

Максим Банных,

соучредитель «Барнаульской сетевой компании» и «ПСК», гендиректор фирмы «Гранит»:

Мы никого не заставляем, кто хочет, тот вакцинируется. Приглашали к себе медиков для вакцинации, какая-то часть коллектива привилась. Но не совсем понятно, куда двигаться. Кто-то говорит надо ставить прививки, кто-то из врачей тут же утверждает: «Нет, не нужно». Люди пытаются выбирать, какую вакцину поставить, не понимая, как сделать выбор. К сожалению, на вопрос, что надо делать, я пока не могу ответить.

«Не поощряем , не принуждаем , не агитируем»

Сергей Маслов. altairegion22.ru.

Сергей Маслов,

председатель совета директоров Коротоякского и Третьяковского элеваторов:

Никого не принуждаем ставить прививки, не поощряем, не агитируем, но и не запрещаем. У нас на «Третьяковском элеваторе» несколько человек пожелали поставить прививку — я как раз был там в это время. Директор отпустил их (а я рекомендую отпускать), они съездили на полдня до райцентра. Привились, вернулись и продолжили работу. Никто им прогулов, конечно, не записывал. Но так, чтобы в приказном порядке… Нет, этого мы не делаем — я не сторонник поголовного принуждения. У каждого человека есть свое мнение. Кому-то хочется прививаться — пожалуйста. Кому-то не хочется — человек должен сам сделать выбор. Это естественно. Да ведь и президент-то России сказал, что не надо обязаловки. Сам я никогда не прививался от гриппа и от коронавируса не буду.

«Я побывал в красной зоне и знаю , что сказать людям»

Валерий Покорняк участвует в проекте «Школа успеха». Олег Богданов

Валерий Покорняк,

гендиректор НПФ «Алтан» и Торгового дома «Алтан»:

На нашей «Поспелихинской макаронной фабрике», где работает больше 300 человек, трудовой коллектив разделился. Есть те, кто поняли, что надо вакцинироваться, иначе заболеешь. Есть, кто переболел. И, конечно, есть нигилисты, оппортунисты, и люди, которые живут по принципу «авось, небось и завтра». Я сам побывал в красной зоне, болел тяжело. Руководство на фабрике тоже прошло через красную зону. Поэтому я сказал всем, и директору фабрики, и замдиректору — выходите к народу и объясняйте, что вы там видели. Истории в госпитале, честно говоря, жутковатые. Людям мы объясняем, что наука вирусология говорит одно: если 70% населения не будет иметь иммунитет, вирус будет продолжать мутировать и досаждать людям серьезным образом. Варианта здесь только два: переболеть либо вакцинироваться — нет третьего. Если переболеть — рискуете сами и подвергаете риску бабушек и дедушек. И вы не знаете, как будете болеть, — а вирус мутирует, он стал злее. Тех, кто в группе риска, раньше спасали — а сегодня уже не успевают. Тем, кто предпочитает «авось и небось», говорим: «Ребята, не проскочите». Заставить людей прививаться я не имею права ни по Конституции, ни по Трудовому кодексу. Введите военное положение, измените Конституцию — мы будем это делать. Но мы нашли соломоново решение. Всем, кто сомневается, кто не знает, переболел он или нет (у нас их набралось около 140 человек), мы за счет предприятия организовали анализ крови на антитела G — в эту субботу приезжает проверенная компания из Барнаула, она сделала нам скидку. Если антител много, какой смысл человеку вакцинироваться? Тем, у кого низкий уровень, скорее всего, предложим подумать о вакцинации.

«Тела наших сотрудников нам не принадлежат»

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Виталий Смокотин,

гендиректор компании «Мартика»:

Мы эту тему в компании обсуждали. У наших партнеров из Подмосковья был опыт стимулирования вакцинации — за это они выписывали премию. Но это не принесло результатов. Программа длилась, наверное, месяц, из нескольких сотен сотрудников прививки поставили человек 10−15 — менее 2−3%. Как мы смотрим на это у себя в компании? На мой взгляд, это все-таки личное дело каждого, тела наших сотрудников нам не принадлежат. Скажу так: уровень принятия решения об этом либо личный, либо государственный. Государство же сертифицирует вакцину, оно берет на себя ответственность за то, что она полезна или не полезна, опасна или не опасна, мы не знаем, что входит в ее состав и как она действует, какие имеет побочные эффекты. Если вакцинация будет носить принудительный характер, если она станет обязательной, то ответственность на себя должно взять государство. Есть еще одна сторона вопроса. Эпидемиологи говорят, что вакцинацию надо делать до начала эпидемии. Если делать прививки во время ее, то тем самым только увеличивается количество летальных исходов. Для себя я решение принял. Коронавирусом переболел в ноябре 2020 года и решил, что прививку ставить не буду — есть иммунитет. Не раз сталкивался с носителями, иногда даже не зная, что у них коронавирус. Но ничего не произошло — иммунитет работает.

«Много дремучих заблуждений»

Олег Шелудяков , «ПолимерПласт» Фото предоставлено Олегом Шелудяковым.

Олег Шелудяков,

гендиректор компаний «Албин» и «Атолл»:

На вакцинацию смотрю очень положительно — я сам поставил прививку, и все родственники тоже. А сотрудники не все хотят — наверное, только половина. Разговаривал с ними, но все они — люди взрослые, не дети. И это их выбор — ставить прививку или нет. Уговаривать людей, думаю, не бесполезно — насколько я знаю, уже есть очереди у передвижных пунктов вакцинации, а запись в поликлиники на месяц вперед. Вакцинация набирает обороты, есть результат. Но и дремучих заблуждений много. Даже у людей с высшим образованием. Не от моих сотрудников, но от знакомых слышал, будто бы при вакцинации вкладывают какие-то чипы. Надо скачать на телефон программу, приставить телефон к телу и он определит у тебя чипы. Дремучесть несусветная!

«Работодатель должен оказать посильную помощь»

Фриц Юрий Александрович. Анна Зайкова.

Юрий Фриц,

директор компании «Сибирьконтракт плюс»:

Считаю, что вакцинация должна быть добровольной. Работодатель должен по мере возможности помочь сотруднику, если он захотел поставить прививку, но принуждать, на мой взгляд, не надо. Агитировать за принудительную вакцинацию лично я не готов. В моей компании все достаточно просто: кто хочет — идет ставить прививку, если есть необходимость, например, по состоянию здоровья — мы предоставляем ему выходной. Думаю, что переболеем со временем все, как с другими вирусами (например, вирусом гриппа). И пока это не произойдет, эпидемия не прекратится.

Сколько в Алтайском крае привитых

272 415 человек привиты полностью ( получили две дозы вакцины).

получили две дозы вакцины). 107 130 человек получили первую прививку.

Одну или две прививки получило 16,53% населения Алтайского края , в среднем по России — 18,51%.

в среднем по России — 18,51%. Данные на 8 июля 2021 года.

Источник, оперштаб Алтайского края, Gogov.ru.

Алтапресс