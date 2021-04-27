Алтапресс: Алтайский минздрав так и не выяснил, почему в барнаульской больнице перепутали вакцины от гепатита и ковида

Расследование инцидента в горбольнице № 12 Барнаула, где пациенту поставили прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита, пока не завершено. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Коронавирус. Вакцина. CC0

«Медицинские работники — это тоже люди, которым свойственно ошибаться, особенно в том серьезном ажиотаже, в котором сегодня работают», — прокомментировал инцидент министр.

Попов отметил, что в течение следующей недели расследование случая будет завершено, а результаты объявлены.

Ранее в комментариях минздрава говорилось о том, что работника горбольницы № 12 Барнаула накажут дисциплинарным взысканием за перепутанные вакцины, если проверка подтвердит такой факт.

Алтапресс