Алтапресс: Проект no profit. Как алтайский Союз художников создавал «Аз.Арт.Сибирь»: «на коленке» и на миллионы

8 июля в Барнауле откроется молодежная биеннале «Аз.Арт.Сибирь». Юбилейная, десятая, выставка впервые выйдет на крупнейшую площадку города — «Титов Арену». О том, с чего начался «Аз.Арт» и как создается проект, «некоммерческий абсолютно», Аltapress.ru рассказали куратор Николай Зайков и председатель алтайского Союза художников Дмитрий Петренко.

Подготовка к «Аз.Арт.Сибирь» в 2021. Анна Зайкова

«Аз.Арт.Сибирь» по этапам: гастроли , «Алтапресс», президент

Николай Зайков:

— «Аз.Арт» придумал не я, и я постоянно об этом говорю. Просто давно его курирую — с 2007-го, — и уже мало кто из зрителей помнит, как все начиналось. Эта выставка не авторская, она — проект Союза художников, и была им всегда.

А начиналось все с обменных выставок, которые проводил алтайский Союз художников в 2000-х. Наше правление договаривалось, например, с Омском, мы везли к ним выставку, потом на той же машине привозили их выставку к нам, и наоборот. Эти экспозиции были «взрослыми», но потом появилась первая молодежная. В 2004 году она стала межрегиональной, с нее и начался «Аз.Арт».

Тогда все делалось «на коленке». Работ было немного, регионов было немного, и жюри было наше, местное — мы не могли себе позволить пригласить кого-то. У организации есть деньги, но небольшие. Даже совсем маленькие.

Потом мы стали получать поддержку. Помню, в 2009 году нам впервые дали краевую субсидию на издание буклета. Мы печатали его в «Алтапрессе» — офсетным способом. Это был для нас гигантский шаг вперед: в 5 раз больше экземпляров, отличное качество.

Примерно тогда и произошел «качественный сдвиг», мы привели выставку к тому формату, в котором она существует сейчас. Все регионы подключились, вся Сибирь.

Следующим этапом стал президентский грант. В этом году он составил 4,1 млн. рублей. Общая стоимость проекта — 7,9 млн.

7,9 млн — звучит как «много». Но это не точно?

Николай Зайков:

— Аренда оборудования и площадки — уже два миллиона рублей. Еще около миллиона — доставка произведений туда-обратно. Представьте: Владивосток, Красноярск, Иркутск. Рабочая группа — плюс-минус 100 тыс. рублей, коллектив работает полгода. А также полиграфический пакет, дизайн, приглашение гостей, билеты, гостиница, питание. И призовой фонд: премия — 25 тыс. рублей.

Дмитрий Петренко:

— И не одна премия, их много. Нельзя забывать и о том, что «Титов Арена» к «Аз.Арту» изменится до неузнаваемости. Выставка, входная группа, сцена, арт-объект на площадке. И как-то так набирается 7,9. Но не вся сумма пройдет «через нас». Это в том числе и средства партнеров, скидки, льготы — в общем, все финансы, которые будут в обороте выставки.

Дмитрий Петренко. Анна Зайкова

Если бы был еще какой-нибудь грант , то

Дмитрий Петренко:

— Если бы денег было больше, мы бы просто сделали все, что запланировали. Потому что прописывали суммы в грантовой заявке полгода назад, а за это время кое-какие позиции в магазинах, мягко говоря, подросли. Ребята из бюро MDVA сделали проект пространства, но от многого нам пришлось отказаться. В проекте было несколько арт-объектов, да и сцена была другой. Приходится удешевлять.

Николай Зайков:

— Площадки больше, чем «Титов Арена», в Барнауле нет. Оборудования качественнее того, что мы привезли, не существует. Оно правда классное. Но с большей суммой мы могли бы, например, сделать наших лауреатов стипендиатами — скажем, на следующие два года. Отправлять их в зарубежные поездки и так далее. Потенциал развития я вижу в этом.

Подготовка к «Аз.Арт.Сибирь» в 2021. Никита Постоялко

Почему бы «Аз.Арту» не заработать на себя?

Николай Зайков:

— Когда я общаюсь с потенциальными партнерами, они всегда спрашивают про монетизацию. Бизнесменам то, что не связано с прибылью, просто не интересно. И вот они погружаются в суть вопроса, понимают, что у нас проект «no profit» — некоммерческий абсолютно, — и искренне удивляются: «невероятно, вы ничего не получаете. Все должно быть монетизировано».

Нам предлагали ввести вступительные взносы, как на любой коммерческой выставке. «Так и продукт сделаете лучше, и проще организовать процесс». Но мы стоим твердо.

Дмитрий Петренко:

— Есть такая строчка у певца: «в мире есть что-то еще, что ни выпить, ни съесть». Бизнес остается за чертой того, что «ни выпить, ни съесть». А вот мы как раз находимся в этом поле. Поэтому трудно взять и монетизировать. Да, «Аз.Арт.Сибирь» — это продукт, который можно реализовать. Но превращать его в бизнес с точки зрения «заработать на художниках», — нет, нельзя.

Николай Зайков. Никита Постоялко

Чем гордимся , чем хороши

Дмитрий Петренко:

— На открытие предыдущего «Аз.Арта» приезжал вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин. Человек, который, наверное, лучше всех нас знает художественную жизнь страны. Он сказал, что уровень проекта высок, что подобного он не знает. И мы ему верим.

Потому что с такими выставками можно идти и по легкому сценарию: кинули клич, собрали своих, напечатали каталог, похлопали в ладоши, разошлись. Здесь же — и мастер-классы, и экскурсии, и серьезное отношение к искусствоведческим трудам: они будут представлены как часть экспозиции, чего лично я не видел ни на одной выставке.

Николай Зайков:

— «Аз.Арт» в числе важнейших сибирских выставок, авторы знают это и готовятся к нему. Все чаще ребята создают вещи специально для выставки. Наши, барнаульские, — точно. Одна моя знакомая недавно хотела устроить выставку-продажу картин молодых художников, но ей почти никто ничего не отдал: говорили «сейчас я делаю работу для „Аз.Арта“».

Подготовка к «Аз.Арт.Сибирь» в 2021. Анна Зайкова

«Наши , азартовские»: кто эти люди

Николай Зайков:

— Например, в Иркутске — Валентина Дережанова и Настя Ижганайтене, в Омске — Настя Гурова, Лена Боброва, Антон Козлов. В Новосибирске — Женя Шестакова-Шадрина. «Наших» много.

Дмитрий Петренко:

— Без этих фамилий серьезные выставки уже не обходятся. Кстати, 10 июля откроется экспозиция алтайских лауреатов «Аз.Арта». Это серьезные художники. Екатерина Демкина, Иван Торопов, Денис Октябрь, Николай Коротков — много. И графики, и живописцы. Скульптор Иван Мозговой и в конкурсной выставке участвует, и в той. И здесь еще молодой, и там уже — солидный художник.

Скульптура Ивана Мозгового, Аз.Арт.Сибирь — 2019 Никита Постоялко

Готовились к «Аз.Арту-2021» — долго , сложно

Николай Зайков:

— Год работы на все про все. Мало продумать концепцию и со всеми договориться, нужно еще и реализовать. Одних только договоров — десятки. Со своими нюансами. На перевозку, на аренду, на полиграфию, на питание, на все.

Дмитрий Петренко:

— Это работы — год. А обдумывания. Осмыслить, собрать в целое. Помню, в 2019 закрыли выставку, и я говорю: «Николай, ну что, передохнем немного и начинаем готовиться к следующей?».

Подготовка к «Аз.Арт.Сибирь» в 2021. Никита Постоялко

«Да зачем оно вам надо»

Николай Зайков:

— Да, есть амбиции. Я и в творчестве амбициозен, участвую в проектах не для того, чтобы участвовать, а чтобы побеждать. И здесь тоже стараюсь делать все так, чтобы получилось круто, — круче, чем у других, — и чтобы это как-то влияло на мою карьеру. Почему бы мне не стать каким-нибудь уважаемым общественным деятелем?

Дмитрий Петренко:

— Если я взялся за дело, мне кажется, надо делать его хорошо. Хорошо это раз, честно — это два. И чтобы было не стыдно. А когда делаешь честно и хорошо, то уже вроде и не стыдно.

Дмитрий Петренко и Елена Безрукова, Аз.Арт.Сибирь — 2019 Никита Постоялко

«Тяжелые утры» в Союзе: можно ли все бросить

Николай Зайков:

— В одно из «тяжелых утр», когда мы опять все собрались в Союзе, Дмитрий Александрович сказал: «Как хорошо быть просто художником». Просто художником. Вот ты — творец. Ты сидишь и пишешь.

Дмитрий Петренко:

— Я и в хорошее утро так скажу. И подпишусь под этим.

Николай Зайков:

— У меня целые серии работ в голове, и я их не делаю. Если честно, я хотел бы провести эту выставку и следующую. И потом стать художником опять. Но Дмитрий Александрович говорит, что никуда мне теперь от этого не деться.

Николай Зайков. Никита Постоялко

О чем еще рассказали собеседники

О работах на выставке

Николай Зайков:

— В этом году выставка получилась классная. Своих-то я всех видел. А вот те ребята, которые приезжают из регионов, часто для меня настоящее откровение.

О проблеме художников

Дмитрий Петренко:

— У всех художников есть проблема с перспективой: как дальше жить. Молодые — они такие вдохновленные: «Мы будем писать шедевры, и шедевры эти будут востребованы». Но жизнь показывает, что не очень. А где-то даже очень не очень.

О Барнауле

Николай Зайков:

— К нам есть вопросы у чиновников — о том, «что мы даем городу». Ну вот: мы дали городу 8 млн. рублей. Мы их нашли, привлекли, выиграли и безвозмездно вложили для барнаульцев.

Как ковид испортил жизнь «Аз.Арту»

Николай Зайков:

— Ну, например, сейчас мы находимся в цейтноте, потому что в 2020 году я заболел ковидом и мы не успели подать заявку на первый конкурс грантов. Пришлось подавать заявку на второй, и до 15 июня мы не знали, в каком формате пройдет выставка. Меньше работ привезли из регионов, это я тоже связываю с пандемией. Отменились «далекие» гости: из троих москвичей приедет только один, из Владивостока — никто. И концерт-закрытие выставки теперь под большим вопросом.

Подготовка к «Аз.Арт.Сибирь» в 2021. Никита Постоялко

Выставка «Аз.Арт.Сибирь» откроется в комплексе «Титов Арена» 8 июля в 16:00 и будет работать до 30 июля. Вход свободный. Вся информация для гостей публикуется в сообществе «Аз.Арт. Сибирь» в ВК и в Инстаграме.

Алтапресс