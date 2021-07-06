Алтапресс: Кто испортил воду. Ученый-эколог объясняет, можно ли назвать Обь самой грязной рекой России

В ноябре прошлого года вышел экологический доклад Минприроды РФ, который повлек за собой шквал однотипных заголовков — «Обь названа самой грязной рекой России» и других в том же духе. В сложном вопросе мы решили разобраться с помощью эксперта ОНФ — доцента, кандидата биологических наук Владимира Кириллова. Ученый 30 лет возглавляет лабораторию водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН. И кому, как не Владимиру Викторовичу, отвечать на наши вопросы.

Обь, Камень-на-Оби, набережная. altairegion22.ru

Вывод неоднозначный

— Изучив доклад , точнее его раздел «Водные ресурсы», мы нигде не нашли дословного утверждения , что именно Обь является самой грязной рекой России. Вероятно , такой вывод можно сделать на основе одного абзаца , где сказано , что «качество воды в бассейне реки Обь оценивается как загрязненное ( 35%), грязное ( 55%) и экстремально грязное ( 2%)». Верны ли наши предположения?

— В Госдокладе представлены обобщенные данные о значительной по размерам и очень сложной по количеству и разнообразию элементов геосистеме водосборного бассейна крупной системы реки Обь. И хотя огромную реку охарактеризовали одним абзацем, этот вывод заставляет о многом задуматься. И не только нас, исследователей и экологов, но и руководителей органов власти и предприятий. Всех тех, кто живет на реке.

Здесь необходимо пояснить, что наша река на протяжении почти 4000 км, от гор Алтая до Ледовитого океана, проходит практически через все природные зоны — горы, степи, лесостепь, тайгу и тундру. Она собирает воду со всеми растворенными и взвешенными в ней веществами и населяющими реку существами с огромной территории — около 3 млн кв. км. Для сравнения: территория всей России — 17 млн кв. км.

Ученый-эколог, эксперт Общероссийского народного фронта Владимир Кириллов. ОНФ

Оценка качества воды сделана на основании результатов экологического мониторинга, то есть системы постоянных наблюдений по различным характеристикам речной воды, в основном — по химическим. Эти наблюдения и анализ проб воды поручены в нашей стране Госкомитету по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии. Ему помогают Агентство по водным ресурсам, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Много различной подробной информации о реке получают коммунальные службы, в первую очередь Росводоканал.

И, конечно же, в течение многих лет исследования Обь-Иртышского бассейна, количества и качества воды, биологического разнообразия в одной из самых крупных речных систем мира проводит и наш институт вместе с другими НИИ и вузами.

— И что это дает?

— Таким образом у нас накапливается большое количество данных. В результате их анализа можно заключить, что действительно, есть отдельные участки и самой Оби и ее многочисленных притоков, где воздействие хозяйственной деятельности человека приводит к значительному изменению водных объектов. Это, соответственно, снижает возможности использования поверхностных вод не только для питьевого водоснабжения, но и для рекреации, сельскохозяйственного и промышленного производства, рыбного хозяйства.

Новый мост, Обь и «речной». altapress.ru

Мы видим, что происходит не только изменение водоемов и водотоков, но и просто исчезновение, например, малых рек. Такие факты есть в Кузбассе, в бассейнах рек Томь и Иня, где в результате добычи угля, особенно открытым способом на разрезах, пришлось пересматривать реестр водных объектов. Некоторые реки стали короче, другие — исчезли совсем.

В результате освоения водосборного бассейна и зарегулирования части водного стока стали короче и притоки Оби — алтайские Барнаулка и Пивоварка. Непригодна для купания и река Обь сразу ниже Барнаула. «Мертвой рекой» называли ихтиологи некоторое время назад и реку Алей ниже Рубцовска. Совсем недавно поразил воображение сибиряков и пожар на зимней Оби в районе Нижневартовска в результате аварии на подводном трубопроводе.

Но все это и очень многое другое, что еще можно назвать, не может быть основанием для категоричного признания Оби самой загрязненной рекой России.

Смотрите , что плывет

— А чем вообще загрязнена Обь в наибольшей степени?

— Когда мы слышим про загрязнение воды, то ассоциации у разных людей возникают самые разные. Сложно бывает понять, о чем конкретно идет речь. Здесь необходимо сделать пояснения.

Вид на Обь в Барнауле. Михаил Хаустов

Если говорить совсем просто, то загрязнение — это когда не то, не там, не в том количестве, и не в то время. Факторами загрязнения могут быть даже вещества, в которых мы, как живые организмы, нуждаемся. Например, в воде, которую мы пьем, должны присутствовать микроэлементы: кобальт, молибден, цинк, даже медь. Они нужны нашему организму. Но если этих микроэлементов в воде много, то они станут токсикантами.

Вопрос в том, что и где мы обнаруживаем, в каком количестве и когда. Поэтому само по себе «загрязнение воды» — это слишком общий термин. Надо всегда уточнять — загрязнение чем?

— Хорошо , давайте будем учитывать. И все же — чем?

— В Оби собираются вещества с обширных заболоченных территорий Западной Сибири, в том числе с Васюганского болота — одного из самых больших на планете. Поэтому по природным причинам обские воды, особенно в среднем и нижнем течении, на участке ниже впадения реки Томь характеризуются высоким содержанием органических веществ.

Это, в свою очередь, определяет снижение содержания растворенного в воде кислорода, который расходуется на окисление этих органических веществ. Поэтому Обь известна заморными явлениями, когда происходит гибель рыбы из-за недостатка кислорода, в основном в период ледостава, который длится здесь не менее полугода.

Мертвая рыба на берегу Оби. Вячеслав Липских в vk.com/barneos22

К природным причинам высокого содержания органических веществ в реке добавляется и поступление углеводородов в результате масштабного развития нефтегазового комплекса в Томской области и особенно в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В природе существуют естественные геохимические аномалии, например, по молибдену. Концентрации этого элемента в почвах водосборной территории верхнего течения Оби и ее притоков повышены. Поэтому в речной воде, в том числе в пределах Алтайского края, постоянно фиксируются превышения по молибдену.

Более серьезны с экологической точки зрения региональные аномалии по железу, которое мешает питьевому водоснабжению, изменяет условия существования для живых организмов, определяя направление и интенсивность трансформации микроэлементов, в том числе тяжелых металлов, таких, как ртуть.

Обь, Камень-на-Оби, набережная. altairegion22.ru

Вносят свой вклад в загрязнение Оби микроэлементами и радиоактивными веществами реки Алей и Томь, в бассейнах которых долгое время работали горнорудные и металлургические предприятия.

Проблема очистных сооружений

— Какие логические объяснения можно дать тому , что Обь очень грязная? Все-таки крупных промышленных объектов осталось не так много. Или мы пожинаем плоды прошлых лет безудержной эксплуатации водных ресурсов?

— Качество воды — понятие относительное. Вода, может быть пригодна, например, для использования в системах технического водоснабжения, а может — для водопоя скота. А почему, например, водоем для питьевого водоснабжения и водоем для рекреации, в том числе для купания, должны быть одного примерно качества? Потому что человек при купании прихлебывает воду, в которой купается.

Для водных объектов многоцелевого использования разработана шкала из шести классов — в диапазоне от «чистая» до «экстремально грязная», в соответствии с государственным стандартом. Исходя из особенностей химического состава воды, определяется класс для конкретного водного объекта или его участка. И то, что в Госдокладе качество воды в бассейне реки Обь оценивается как загрязненное — 35%, грязное — 55% и экстремально грязное — 2%, свидетельствует лишь о том, что ситуация в данном речном бассейне отличается на различных участках, а наиболее загрязненные участки составляют небольшую долю от всей реки. Расположены они в пределах влияния индустриальных центров и крупных промышленных или сельскохозяйственных предприятий.

Залив Оби. Артём Гуднев, Ксения Малышева.

Деградация промышленного производства в России, в том числе в бассейне Оби в течение последних 30 лет, частично снизила уровень загрязнения поверхностных вод. Но сокращение производства не отразилось напрямую на качестве. И одна из причин — экономия на средствах очистки сточных вод, закрытие или ликвидация очистных сооружений. Например, так произошло более 20 лет назад в Барнауле с коллектором завода «Трансмаш», который использовали более 10 предприятий. Так было и с цехом очистки «Завода синтетического волокна». Аналогичная ситуация сложилась в Кузбассе и в Новосибирской области.

В свое время была разработана и сегодня реализуется, к сожалению, при совершенно недостаточном финансировании, так называемая Национальная программа ликвидации накопленного экологического ущерба. В 2017 году принята Стратегия экологической безопасности России. Но реально спасает жизнь наших рек и здоровье людей лишь значительный природный потенциал самовосстановления водных и наземных экосистем Сибири.

Вынужденное самоочищение

— Как в целом вы оцениваете состояние Оби именно на территории нашего края?

— В пределах административных границ Алтайского края Обь проходит первые почти 400 км своего течения, что составляет около 10% ее длины. Мы со студентами-географами Алтайского госуниверситета ежегодно обсуждаем тему «Край больших возможностей и великой ответственности». И всякий раз приходим к выводу о несоответствии экологической политики жителей края, в первую очередь Барнаула, нашему расположению в истоке великой реки.

Новый мост в Барнауле. Вид с Оби. Михаил Хаустов

По данным исследований Госкомгидромета в Оби и ее притоках наблюдаются повышенные, превышающие ПДК в несколько раз, среднемноголетние концентрации нефтепродуктов, фенолов, фосфатов, нитритов и аммонийного азота, органических веществ. При этом, как известно, Бийск, Рубцовск, Барнаул и Камень-на-Оби используют речную воду для питьевого водоснабжения.

Определяющим фактором сохранения качества воды в реке все-таки является объем водного стока (до 4000−6000 м3/с в половодье) и развитая пойма, ширина которой возле Барнаула превышает 10 км. Большой объем воды обеспечивает физическое самоочищение. Проще говоря — разбавление поступающих в реку загрязняющих веществ.

А в пойменных водоемах формируются высокопродуктивные биоценозы, включающие планктонные и бентосные растительные, животные и бактериальные организмы. Они обеспечивают биологическое самоочищение на данном участке реки и являются биофондом для расположенных ниже по течению акваторий.

Обь в районе Речного вокзала. 15 апреля 2015 г. Олег Богданов

— Процесс загрязнения с каждым годом усугубляется или остается стабильным?

— В настоящее время у нас нет достаточных данных для оценки многолетних трендов загрязнения речных вод. Тем более, это сложно сделать с учетом значительных сезонных и многолетних колебаний водного стока, который определяет естественный, гидравлический фактор самоочищения реки и уровень развития биоценозов.

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— К каким последствиям приводит уже сегодня загрязнение Оби? Есть ли необратимые процессы?

— Основание для объективной оценки таких последствий могут дать междисциплинарные исследования и зонирование всей реки и ее водосборного бассейна по составу и степени влияния факторов и последствий загрязнения. В настоящее время такая работа ведется по межрегиональному проекту «Экологическая безопасность Обь-Иртышского бассейна». И как показывают результаты — необратимых последствий нет.

Мы с коллегами 26 августа прошлого года исследовали устьевой участок реки Обь в 150 км ниже Салехарда. По результатам исследований и анализа многолетних данных пришли к выводу, что Обь — значительная по размерам, сложная по количеству и разнообразию элементов, взаимосвязей между ними, геосистема с преобладанием гидрологических процессов в формировании количества и качества воды. Природная цикличность объема водного стока является фактором стабильности экосистемы и обратимости экологических эффектов воздействия хозяйственной деятельности.

Паводок в Камне-на-Оби Иван Скворцов

Пивоварка и Барнаулка несчастны по-своему

— Какие малые реки Алтая могут быть , по вашим оценкам , даже проблемнее , чем Обь?

— Рассматривая проблемы, связанные с реками, их экологическим состоянием и потенциалом для различных видов использования, конечно же, быстро приходишь к выводу, что «малые реки — большие проблемы», в отличие от известной мудрости, зафиксированной поговоркой «малые детки — малые бедки». При классификации рек учитывается их длина, площадь водосборного бассейна и количество протекающей воды, или, другими словами, расход воды в них. Все эти показатели в малых реках близки к минимальным.

Малые реки интенсивно используются человеком, что отражается на состоянии их растительного и животного населения — планктона, бентоса и рыб, а также на качестве воды. В сельской местности они первыми принимают не очищенные или недостаточно очищенные сточные воды предприятий.

В Барнауле у моста через Пивоварку накопилась куча мусора. Стас Буканович в vk.com/barneos22

Многие малые реки в пределах городов полностью обезжизнены. Печальными примерами практически безжизненных малых водотоков могут быть реки: Аба в Новокузнецке, Ушайка в Томске, Ельцовка в Новосибирске, Кача в Красноярске и Пивоварка в Барнауле.

По данным Атласа Алтайского края на нашей территории протекает 17 085 рек общей протяженности 51 004 км. Из них только 776 (5%) длиной более 10 км. А основная часть — 16 039 (95%) длиной менее 10 км, как, например, и Пивоварка, длина которой в настоящее время всего 7 км. В соответствии с Водным кодексом РФ, эта река «имеет право» на водоохранную зону шириной 200 метров. Но практически на всем ее протяжении эта территория застроена и загрязняется мусором, отходами жизнедеятельности людей и различных производств.

Несколько лет назад по заданию Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края был разработан проект очистки и восстановления Пивоварки. Стоимость реализации этого проекта достигает 50 млн рублей, которые были запланированы в бюджете. Но для изменения жизни реки недостаточно очистить ее русло. Необходимо перенести все постройки и источники загрязнения за пределы водоохранной зоны. Стоимость этого мероприятия была предварительно оценена в 250 млн рублей, что выше возможностей местного и федерального бюджетов. Поэтому и продолжает меняться цвет воды в Пивоварке и образуются заторы из мусора, которые создают даже затопление прибрежных участков, особенно в устье реки.

Пивоварка «помогает» и средней реке Барнаулке, куда она впадает, славиться среди наиболее загрязненных рек края. Правда, в основном на последних 10−12 км течения перед впадением в Обь. К сожалению, в районе нового моста через Барнаулку распространяются старые, малоприятные запахи. Этому способствуют и несанкционированные сбросы жидких бытовых отходов в систему промышленно-ливневой канализации города и на рельеф прибрежной территории.

Река Барнаулка. Анна Зайкова

В Барнауле около 14 тыс. локальных придомовых систем сбора ЖБО, которые обслуживаются ассенизационными машинами. Но значительная часть этих машин не доставляет отходы на специализированные пункты приема Горводоканала. Одна из причин — высокие приемные цены отходов на этих пунктах. Как выяснил ОНФ, похожие ситуации есть и в других городах Сибири.

Много вопросов о неблагоприятном экологическом состоянии и его причинах возникает и про другие реки Алтайского края. Например, Корболиха и Золотушка. Перефразируя известное высказывание Толстого о семье, можно сказать, что «каждая малая река несчастна по-своему».

Справка. Вся таблица Менделеева

В Оби на различных участках реки нарушены предельно допустимые концентрации молибдена, цинка, железа, марганца, аммонийного азота, фенолов и нефтепродуктов.

Алтапресс