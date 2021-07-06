Алтапресс: Дом купца Поскотинова. Седьмая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Мы завершаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось не радужно. Седьмой рассказ — о доме купца Поскотинова. Этот кирпичный особняк дореволюционной постройки заброшен уже почти 20 лет: сейчас там растут деревья и поют птицы.

Дом купца Поскотинова. Проект «Город, которого нет». altapress.ru

Хотя дом купца Поскотинова стоит практически на Ленинском проспекте, о нем знают далеко не все барнаульцы. Все потому, что как раз перед ним в 2000-х «вырос» ТЦ «Воскресенье».

Это здание — одна из самых старых кирпичных трехэтажек в городе — находится по адресу ул. Мало-Олонская, 21. Его начали строить в конце XIX века и закончили в 1910-е, владельцем был купец Василий Поскотинов. Дом построен в так называемом «кирпичном» стиле: он изначально не был оштукатурен, что демонстрировало красоту кирпичной кладки.

Дом купца Поскотинова. Анна Зайкова

«До революции там было частное учебное заведение — так называемая торговая школа. Во время гражданской войны в доме Поскотинова находился штаб и пыточная белых, когда в 1918 году они захватили Барнаул. Именно там начался „белый террор“», — вспоминает насыщенную и мрачную историю памятника Данил Дегтярев, историк и краевед.

В 1920-е в здании разместилось государственное политуправление. Маятник качнулся в противоположную сторону: теперь красные пытали там белых.

С дома Поскотинова в Барнауле начинается высшее образование: в 1933 году там обосновался учительский институт. А во время Великой Отечественной войны в здании находился эвакуированный госпиталь.

Дом купца Поскотинова, 1938 год. vk.com/barneos22 Учительский институт (1933−1941 гг.), впоследствии госпиталь, партшкола, бывшее здание купца Поскотинова (ул.Мало-Олонская, 21) retro. moi-barnaul.ru Дом купца Поскотинова. Архивное фото. vk.com/barneos22

Дальше дом принадлежал разным госорганам, последнее, что в нем размещалось, — налоговая. А в 2002 году особняк сгорел: кровля и деревянные перекрытия были уничтожены, остались только кирпичные стены.

После этого памятник архитектуры регионального значения так и не попытались восстановить. «Амител» писал, что объект принадлежит Росимуществу, и в 2019 году Алтайохранкультура даже подала на ведомство в суд, требуя заняться восстановлением дома. Но безрезультатно.

«Потенциально Мало-Олонская в этом месте могла быть очень интересной исторической улочкой, выходящей на набережную Барнаулки. Но торговый центр „Воскресенье“ повернулся к улице хозяйственным двором: теперь там загружают товар и нет никакой благоустроенной среды. Проектировщики ТЦ полностью уничтожили перспективу развития улицы», — уверен руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.

Улица Мало-Олонская в районе дома Поскотинова. Анна Зайкова Новострой рядом с домом купца Поскотинова. altapress.ru

Дом купца Поскотинова. Анна Зайкова Дом купца Поскотинова. Анна Зайкова Дом купца Поскотинова на улице Мало-Олонской, 21. Олег Богданов Дом купца Поскотинова. Анна Зайкова Дом купца Поскотинова. Анна Зайкова

Относительно недавно дом купца «перекрыли» еще и сбоку. Здание по адресу Мало-Олонская, 17 стоит очень близко к памятнику и, по сути, представляет собой квадратную «коробку», обложенную плиткой.

В итоге дом Поскотинова заброшен уже почти 20 лет. Эксперты уверены: памятник все еще можно вернуть — было бы желание. Правда, по оценкам Данила Дегтярева, на реставрацию дома уйдет еще больше денег и сил, чем на восстановление «Империала». Как бы то ни было, сейчас никто не готов вкладывать в историю города такие средства.

Дом купца Поскотинова в Барнауле. www.instagram.com/grad.i.ent/

Что дальше

Это седьмая и последняя история об упущенных возможностях, и это все, конечно, нагоняет тоску. Но архитектор и историк добавляют, что ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?

Алтапресс