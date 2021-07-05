Алтапресс: Доктор, у меня это. Как и зачем можно поменять поликлинику

Раз в год каждый гражданин с полисом ОМС имеет право поменять поликлинику, к которой прикреплен по месту регистрации. Рассказываем, в каких случаях стоит это делать, почему могут отказать и как быть, если внезапно заболел «не по прописке».

Врач. Медицина. CC0

В каких случаях стоит менять поликлинику

Это больше характерно для жителей больших городов. Во-первых, поликлиника, относящаяся к соседнему району, иногда оказывается ближе к дому, чем та, к которой вы прикреплены. А шаговая доступность все же должна соблюдаться.

Во-вторых, поводом для смены учреждения может стать конкретный хороший доктор, у которого лично вам хочется лечиться.

В-третьих, в вашей поликлинике может не быть каких-то узких специалистов: в муниципальных учреждениях кадровый вопрос далеко не везде закрыт. Если в поликлинике нет специалиста, терапевт обязан выдать направление к другому, даже в частную клинику, входящую в систему ОМС. Но если так происходит постоянно, то есть резон выбрать медорганизацию с наиболее полным комплектом врачей.

В-четвертых, если вы работаете далеко от дома, то плановое лечение — настоящая мука. Нужно тратить полдня и отпрашиваться, чтобы съездить на прием. Проще прикрепиться к той поликлинике, что ближе к работе, а не к дому.

Факт

Жители России имеют право на получение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей территории РФ.

Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи иногороднему гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту временного пребывания с полисом ОМС и документом, удостоверяющим личность. При наличии этих документов отказ в медпомощи неправомерен.

Как найти поликлинику

Сначала нужно выбрать новое медучреждение. О каждом из них есть информация в интернете. Стоит внимательно изучить структуру поликлиники и врачей, которые там работают.

Список поликлиник с адресами есть на сайте регионального минздрава и территориального фонда ОМС.

Никто не отменял и «сарафанное» радио: прислушайтесь к советам знакомых, посещавших то или иное учреждение.

Болезнь. Врач. Анализы СС0

Какие документы нужны

Вопросы выбора поликлиники регулирует приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 406-н.

Процесс перевода потребует личного присутствия в медучреждении. Нужно будет написать заявление на имя главного врача выбранной поликлиники, бланки можно взять в приемной или в регистратуре. Необходимы копии паспорта, полиса ОМС (даже если он временный), СНИЛСа. В детской поликлинике потребуется свидетельство о рождении ребенка.

Важный нюанс: если в выбранной поликлинике нет стоматологического отделения или женской консультации, то их нужно будет выбирать отдельно и так же писать заявления о прикреплении. Стоматологию и гинекологию также можно выбрать отдельно, независимо от поликлиники.

Дальше начинается проверка документов, которая занимает четыре рабочих дня. После этого главврач выносит решение о прикреплении вас к поликлинике или отказе.

Врач. unsplash.com

Почему могут отказать

Единственная причина отказа в приеме — перегруженность участковых терапевтов поликлиники, которые зашиваются с обслуживанием своего, прикрепленного населения, и чужие им не нужны.

Отказ с указанием причины должен быть оформлен письменно. Если отказали на словах, нужно требовать письменного подтверждения. Это документ, с которым гражданин вправе обратиться в свою страховую компанию с тем, чтобы они проверили законность такого отказа — действительно ли врачи так загружены работой.

Врач. Доктор. ССО.

Надо ли забирать карточку

Если получено положительное решение, то в свою старую поликлинику можно больше не ходить. Все документы доставят в новое учреждение в течение 30 дней.

Никаких заявлений больше писать не надо, открепление от старой поликлиники произойдет автоматически. И объяснять, почему вы решили «покинуть» учреждение, тоже не надо.

Как часто можно менять поликлинику

По своему желанию поменять поликлинику можно только один раз в год. Исключение составляют случаи, когда вы переехали и зарегистрировались на новом месте — здесь нет ограничений по времени.

В этом случае в новую поликлинику нужно будет предоставить документ, подтверждающий смену места жительства.

Открытая регистратура. Больница. zdravalt.ru

Важна ли регистрация

Если есть полис ОМС, прикрепиться к поликлинике можно по месту фактического проживания. При этом не обязательно подтверждать это какими-то документами. Например, если вы приехали из другого города и снимаете жилье (или снимаете жилье в своем же городе, но не делаете временную регистрацию).

Из-за отсутствия прописки поликлиника не вправе отказать гражданину в прикреплении.

Простуда, грипп. СС0

Как будут обслуживать на новом месте

Перед тем, как принять нового пациента, его могут попросить пройти флюорографию или посетить смотровой кабинет, если вы там давно не были. Это делается по усмотрению главного врача новой поликлиники. Пациенту предоставляют возможность определить, у каких врачей-терапевтов, хирургов, педиатров и докторов общей направленности он будет наблюдаться.

Однако главврач спросит и согласие специалиста: если доктор загружен, он может отказаться от нового пациента.

Прикрепившись к поликлинике не по месту регистрации, далее вы можете рассчитывать на весь объем плановой помощи, предусмотренный законом. Но есть загвоздка: вызвать врача на дом не удастся. Участковые терапевты каждой поликлиники обслуживают строго прикрепленную к ним территорию.

Если заболели, то придется либо самостоятельно добираться до поликлиники, либо вызывать «скорую помощь». Она обязана приехать куда угодно, независимо от регистрации, фактического проживания и прикрепления к медучреждению.

Врачи. Пандемия ССО.

Напомним, что «скорая помощь» — это экстренная служба немедленного медицинского реагирования, выезжающая к тем, чья жизнь и здоровье находится под угрозой.

Если такого состояния нет, то диспетчер может переадресовать вызов врачам «неотложной помощи». Это служба, оказывающая помощь пациентам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно обратиться в поликлинику, но при этом их жизни ничего не угрожает.

При этом врач «неотложки» может сразу на месте вызова открыть больничный лист, выписать направление на некоторые виды исследований, назначить лечение и выписать лекарственные препараты. Бригады «скорой помощи» этого сделать не могут.

Закрывать выписанный «неотложкой» больничный придется все равно самостоятельно в том медучреждении, к которому вы прикреплены.

Алтапресс