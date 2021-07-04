Алтапресс: Ралли «Шелковый путь» неожиданно пройдет через Алтайский край еще раз

6 июля участники международного ралли «Шелковый путь» пересекут Алтайский край еще раз. Об этом стало известно несколько часов назад.

Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/

Причиной изменения маршрута стало решение властей Монголии закрыть границы из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Изначально маршрут ралли прокладывался через Омскую, Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай, а затем по пескам Монголии.

Судя по всему, теперь организаторам придется принимать оперативные решения и разворачивать путь на границе.

Чтобы набрать достаточное количество участков, экипажи пройдут по российской части еще раз.

Ралли «Шелковый путь». media.silkwayrally.com/

Напомним, сегодня, 3 июля, ралли пересекло Алтайский край.

С 11:30 из Рассказихи Первомайского района первыми стартовали мотоциклы, за ними багги и грузовики.

Маршрут по бездорожью Алтайского края длинной 134 км.

Финиш будет в селе Акутиха Быстроистокского района. В Горном Алтае для участников организуют бивуак, где участники смогут отдохнуть и отремонтировать машины.

Алтапресс