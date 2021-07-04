Алтапресс: Крупный пожар с обрушением крыши произошел на заводе «Алтайский бройлер»
3 июля в Бийске произошел пожар на заводе «Алтайский бройлер» (ул. Лесная, 25). Сообщение о ЧП поступило в МЧС с опозданием.
Пожар на "Алтайском бройлере". ГУ МЧС по Алтайскому краю
Огонь вспыхнул внутри здания производственного назначения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым пламенем горела кровля цеха, произошло частичное обрушение.
Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Площадь возгорания более 2,5 тыс. кв.м.
На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализовали.
Причины ЧП еще выясняются.
Последствия пожара на «Алтайском бройлере». 22.mchs.gov.ru
Со слов очевидцев, пожар возник в районе холодильных установок на территории складов предприятия. Выгорел цех тары и огонь перекинулся на другие помещения, уточняет «Бийский рабочий».