Алтапресс: В Алтайском крае предварительно дали добро на закон о QR-кодах

Медики и депутаты АКЗС предварительно одобрили федеральный законопроект, закрепляющий ограничительные меры для посещения общественных мест для непривитых граждан, сообщает «Банкфакс».

QR-коды. altapress.ru

Главврач барнаульской больницы № 11 Андрей Коломиец считает, что в текущей обстановке закон о QR-кодах необходим, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение, а вакцинация позволит снизить заболеваемость граждан и разгрузить медучреждения.

Он одобрил ограничительные меры, но сказал, что необходимо учитывать людей с определенным количеством антител, а их минимальный титр следует утвердить на федеральном уровне.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов обратил внимание на то, что общественные места, где требуют QR-код, не являются основными очагами заражения, поскольку в том же ресторане или ТЦ люди контактируют не так часто.

По его словам, гораздо большую опасность в этом плане представляет общественный транспорт и продуктовые магазины, доступ к которым ограничить будет проблематично. Он предложил, чтобы в дополнении к законопроекту от властей шел пакет господдержки бизнеса, так как в прошлом году такие меры помогли спасти большое число предприятий.

В ТЦ теперь пускают только по QR-кодам. altapress.ru.

Глава фракции эсеров в АКЗС Александр Молотов заявил, что «Справедливая Россия» выступит против законопроекта. Он считает, что документ необходимо доработать. А также разрешить прививаться зарубежными вакцинами и сделать ПЦР-тесты бесплатным.

Министерство здравоохранения края и Роспотребнадзор однозначно поддержат введение QR-кодов.

Все предложения по законодательной инициативе принимаются на сайте АКЗС до 3 декабря, а затем депутаты дадут отзыв на проект документа путем опросного голосования и направят в Госдуму.

Ранее сенатор уточнил, будет ответственность за невыполнение законов о QR-кодах.

Алтапресс