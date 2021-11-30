Алтапресс: «Восстановим. Все будет хорошо»: что сейчас происходит на территории Усадьбы купцов Суховых в Барнауле, сгоревшей в 90-х

В Барнауле продолжаются работы по восстановлению памятника архитектуры на ул. Мало-Тобольская, 36. Уже завершены расчистка объекта и его обследование, готов первый этап проекта восстановления несущих конструкций. Сейчас на объекте активно ведутся работы. О том, какое открытие было сделано, о судьбе исторического здания и планах на его восстановление, altapress.ru рассказал владелец, бизнесмен Евгений Лишин.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

Непростая судьба усадьбы

Здание, расположенное на ул. Мало-Тобольская, 36, больше известно как универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». В 1998 году памятник, где на тот момент располагалось городское БТИ, серьезно пострадало от пожара. После его законсервировали. Более 20 лет о нем, по сути, не заботились.

С 2017-го объект культурного наследия пытались продать в частные руки, пока его не купил барнаульский предприниматель Евгений Лишин. Бизнесмен готов восстановить памятник архитектуры и приспособить его для современного использования, а именно, открыть здесь ресторан (вероятнее всего, русской кухни) и уютную кофейню.

«Сложно пока сказать, каким станет будущий ресторан. Скорее всего, здесь будут подавать преимущественно традиционные для Сибири блюда», — рассказал altapress.ru предприниматель.

Евгений Лишин. Анна Зайкова.

Справка

Один из ярчайших памятников архитектуры Барнаула Лишин купил за 7,77 млн рублей. Земля, которая ранее продавалась от 17 до 20 млн рублей, была сдана новому владельцу в аренду, плата за которую составляет порядка 400 тыс. рублей в год.

Вместе с недвижимостью шел эскизный проект, изготовленный Архитектурной мастерской Елены Тюковой. С ней бизнесмен продолжает сотрудничать. Архитектурной частью проекта занимался Александр Деринг.

«Вне-плановый» подвал и другие открытия

С территории уже вывезли 160 КамАЗов мусора. То ли еще будет — уточняет бизнесмен. Здание таит множество тайн и сюрпризов. Из приятных: в ходе обследования был найден большой кирпичный подвал с арками. Его нет на чертежах, зато теперь он появился в планах на будущее восстановление комплекса зданий. Хотя, перед владельцем и подрядчиком стоит непростая задача.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

«Сейчас подвал затоплен водой и туда не пробраться. С момента возведения объекта значительно поднялись грунтовые воды. К тому же, здание находится в низине. Как их убирать пока не знаю, но, думаю, проблема будет решена», — пояснил владелец памятника культуры.

Объект очистили не только от мусора. Так, строители уже демонтировали второй этаж-новодел, множество складских дворовых построек, появившихся еще в советское время.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

В ходе работ выяснилось, что советский период оставил немало почти фатальных для строения следов. В частности, строители сейчас закладывают дыры в старинной кладке, пробитые для труб отопления. Они обнажились, когда рабочие убрали слой штукатурки с арок внутри здания.

Восстановление стен

Объект достался предпринимателю в разрушенном состоянии. Часть здания (расположенная в глубине) долгое время стояла под открытым небом — кровля в этом месте сгорела. Неудивительно, что старинная кладка стен сильно пострадала.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

Сейчас видно: глубокие трещины аккуратно «заштопаны», а в некоторых местах уже переложена разрушенная кладка. Для этого строители аккуратно (чтобы не повредить старый кирпич) разобрали фрагмент пострадавшей стены: внутреннюю часть выложили современным бутовым кирпичом, а для наружной использовали очищенный старинный стройматериал.

«Взгляните, здесь раньше был так называемый „колодец“ — ниша в стене над печкой, по которой раньше поднимался теплый воздух, который прогревал стены. Лицевая кладка была на глине, что ослабило несущую способность всей стены. Теперь эта часть восстановлена с заполнением пустот так. Это нужно для будущего приспособления», — рассказал владелец памятника, показывая другую часть здания, окна которой выходят на ул. Мало-Тобольская.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

Он уточнил: каждый день рабочие выясняют о здании что-то новое. Чаще всего такие сюрпризы сулят дополнительную работу, но ее-то боятся меньше всего. Главное — решить поставленные задачи и придать объекту первоначальный вид.

На это, по словам Лишина, уйдет не один год (до 2025-го, согласно по условиям договора — прим. Ред.) и десятки миллионов рублей. О примерной стоимости работ станет известно после подготовки проекта приспособления, к которому будет приложена смета.

Господдержка бы не помешала

Нестабильность на строительном рынке бизнесмена не пугает. Он лишь отмечает: такие памятники архитектуры — достояние и уникальное украшение не только города, но и региона.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

По его словам, к вопросу их восстановления могла бы подключиться и власть. Господдержка в виде грантов могла бы ощутимо упростить и ускорить этот процесс.

«Кроме того, на время проведения реставрационных работ можно освободить владельцев от земельного налога, а эти деньги также направить на скорейшее восстановление памятника, в чем заинтересованы не только горожане, но и администрация города и края», — добавил Лишин.

Все это наверняка привлекло бы больше бизнесменов, желающих взяться за возрождение памятников архитектуры краевой столицы.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

«Заработанные деньги можно потратить на привычные всем удовольствия. Я же решил вложить их сюда. Хотя, восстанавливать такой прекрасный памятник архитектуры для меня — тоже своего рода удовольствие. Пока я зарабатываю, буду инвестировать в объект. Я почти живу им — постоянно думаю о нем, каждый день сюда приезжаю», — рассказал Евгений Лишин.

Бесценные фотофакты

Предпринимателю важно воссоздать облик памятника как можно точнее. Он предлагает жителям принять в этом участие: поделиться любыми фотографиями, где запечатлен универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Их можно высылать на редакционную почту news@altapress.ru.

В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова. В Барнауле восстанавливают один из ярчайших памятников культурного наследия — Универмаг Торгового дома «Сухов и сыновья». Анна Зайкова.

«Это будет по-настоящему бесценный вклад жителей в восстановление исторического облика здания», — подчеркнул Лишин.

В завершение отметим, в большой комплекс входят ворота, служившие до революции въездом в торговый дом. Их украшают знаменитые грифоны, также известные многим горожанам и краеведам, как «львы с Мало-Тобольской». О них новый владелец также пообещал позаботиться.

«Восстановим. Все будет хорошо», — подчеркнул предприниматель.

Алтапресс