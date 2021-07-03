Алтапресс: Владимир Путин назначил Алтайскому краю нового прокурора

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Германа главным прокурором Алтайского края. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин. kremlin.ru

Прокурор назначается на пять лет, сказано в указе.

Также трех новых руководителей получили надзорные ведомства еще в трех регионах.

На сайте краевой прокуратуры информацию о новом начальнике еще не опубликовали.

О том, кто такой Антон Герман, altapress.ru очень подробно писал ранее.

Прежний главный прокурор края Александр Руднев покинул пост и ушел на пенсию — написал заявление после рассмотрения итогов работы за 2020 год.

Алтапресс