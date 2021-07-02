Алтапресс: Как флористы из Барнаула превращают колоски и цветочки в элегантные венки для усопших

Альтернатива пластиковым скорбным атрибутам — живые цветы. Именно из них барнаульский салон европейской флористики «Floral Avenue» сооружает траурные венки. Altapress.ru выяснил, чем похоронная композиция схожа со свадебной, и стоит ли высокое цветочное искусство великих «вечнозеленых» денег.

Весна. Цветы. Предоставлено altapress.ru.

«Floral Avenue» — клиенты называют его и «Цветочным проспектом» — расположен в барнаульском «небоскребе» (доходном Доме Аверина. — Прим. ред.) От убытков магазин оберегают борзые бетонные собаки, счастливый цементный ботинок и золотистые плетеные колонны у входа. Последние — витиеватые и воздушные — выполнены в европейском стиле. Как и все, что есть в Цветочном проспекте.

Кругом растения

В помещении салона витает сладкий аромат. Здесь большое окно, украшенное светодиодными лампочками, рамки и декоративные свечи, повсюду сухоцветы. На полу, стеллажах и подоконнике красуются вазы со злаками и раскидистыми ветвями. Их хочется трогать и рассматривать как музейные экспонаты.

Хозяйки бизнеса — флористы Наталья Вигель и Наталья Медведева. Подруги-тезки познакомились больше 20 лет назад, когда оформляли свадьбы.

Тогда, говорят они, их профессия называлась иначе — аранжировщик. И в городе специалистов не хватало.

Большой выбор

Сейчас, по словам Медведевой, найти хорошего флориста легко. Но, убеждает, доступность качественных услуг не задает жесткую конкуренцию.

Наталья Медведева,

владелица салона «Floral Avenue»:

— Люди идут не за брендом и названием, а к человеку. У каждого профессионала есть постоянные клиенты, чьи вкусы он знает и понимает. Поэтому говорить о конкуренции трудно. Разве что между отдельными торговыми точками.

Специальный заказ

«Floral Avenue» — единственный в Барнауле цветочный магазин, в чьем списке услуг заявлены траурная и храмовая флористика.

Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.

Вигель пожимает плечами: «На самом деле погребальные композиции из живых цветов делают многие. Но почти никто об этом не говорит. Продукт штучный и „производится“ по запросу».

Учесть пожелания

Венки для проводов в мир иной оформляют из разных натуральных материалов. Дизайн зависит от предпочтений заказчика и учитывает характер и вкусы покойного. Главный принцип изготовления — «чтобы было достойно».

Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.

В знак почтения

Дамы показали нам венок, похожий на большую плюшевую игрушку. В нем аккуратно распушены травы и мелкие листья. Сочно-зеленый каркас дополнен розовыми соцветиями, крупными белыми цветами и гроздьями ягод. Обрамлена композиция лентами.

Наталья Медведева объясняет, что работа предназначалась ее родственнице ­ прагматичному человеку, который при жизни просил: «Не покупайте мне цветы. Дорого».

Наталья Медведева,

владелица салона «Floral Avenue»:

— Венок посвящен моей бабушке. Она всегда любила простоту и даже на фотографиях позировала со скромными ромашками. Поэтому композиция максимально гармоничная по материалам и цветовой гамме. Да и вообще траурная флористика должна быть сдержанной и передавать уважение, скорбь. Хотя в ней уместны ягоды — например, в этом венке есть рябина, любимое растение умершего.

Разные формы и материалы

Большинство расходников предпринимательницы закупают у поставщиков. Но говорят: «Сырье» для венков, как и для букетов, можно найти в природе».

Наталья Вигель уверена: «Если есть смекалка и творческое мышление, то шедевр получится из чего угодно».

Траурная флористика «Floral Avenue». Предоставлено altapress.ru.

Композиции выполняются в плетеной технике, собираются на каркас или оазис (флористическую губку. — Прим. ред.). Форма у них стандартная круглая и крестообразная, сердцевидная — означающая «ты навсегда в моей душе».

Закупочная цена некоторых материалов для венков

Проволока — от 200 руб. за 1 м.

Тейп-лента — от 130 руб. за штуку.

Оазис — от 100 руб. за штуку.

Розы — от 39 руб. за штуку.

Лилии — от 42 руб. за штуку.

Орхидеи — от 50 руб. за штуку.

Декоративные ветви — от 18 руб. за штуку.

Хризантемы — от 35 руб. за штуку.

Гипсофилы (цветки семейства гвоздичных. — Прим. ред.) — 69 руб. за штуку.

Герберы — от 50 руб. за штуку.

Хвоя — от 400 руб. за кг.

Дешевле пластмассы

Ценник на траурные изделия в салоне варьируется от 3 до 4,8 тыс. рублей. По словам собеседниц, фабричные похоронные атрибуты могут обходиться в 1,5−2 раза дороже.

Ориентировочная стоимость ритуальных принадлежностей в Барнауле:

Венки — от 350 до 14 тыс. руб.

Искусственные цветы (одиночные) — от 37 до 400 руб.

Пластиковые букеты — от 50 до 2,5 тыс. руб.

Цветочные насадки — от 3 до 75 руб.

Стебли, листья и цветоножки — от 7 до 80 руб.

Ленты и банты — от 30 до 225 руб.

За естественность

Флористы добавляют: к траурной европейской флористике, суть которой — достоинство и лаконичность, в России не привыкли. Живые венки покупают единицы. Поэтому и прибыль от них невысокая.

Наталья Вигель,

владелица салона «Floral Avenue»:

— Приносить искусственные цветы на похороны — буквально традиция. Это часть нашей культуры. Мы покупаем пластиковые венки, которые иногда выглядят хуже натуральных, стоят дороже и вдобавок портят экологию.

Новые покупатели, улыбается Наталья, удивляются существованию траурной флористики. Округляют глаза: «Мы и не догадывались».

«А вот в Европе, — говорит флорист, — венки уже давно вошли в обиход. Магазины вывешивают их на витринах и продают по разным случаям, и даже к свадьбе. Это абсолютно нормально, празднично, красиво и лаконично».

Памятная красота

В «Цветочном проспекте» спросом пользуется храмовая флористика. Ее идея — в изготовлении украшений на венчание, крестины и Пасху.

Наталья Медведева,

владелица салона «Floral Avenue»:

— Церковное оформление популярно потому, что торжества в нем могут сопровождаться фотосессиями. Люди хотят сделать моменты теплыми, красивыми и запоминающимися.

Среди элементов храмовой флористики — вазоны и плетеные корзины с букетами. Расставляют их строго по православным канонам. Точную стоимость работ Натальи не называют — все зависит от масштаба.

«Стандартный» товар

Наиболее востребованы во «Floral Avenue» европейские букеты. Обычно они маленькие и помещены в подарочные картонные и деревянные боксы, керамические кружки. Но есть и исключения — композиции в крупных корзинах. Цены начинаются от 800 руб.

Растения магазин приобретает с учетом потока клиентов. Срезанные цветы хранятся в холодильнике при температуре до +13 градусов. Нереализованный излишек остается всегда. Его, сетуют хозяйки бизнеса, не избежать: «Мы списываем товар регулярно. Но сводим этот процесс к минимуму. Если выкидывать увядшие цветы пачками и думать, что ничего страшного не произойдет, то можно „прогореть“ Бизнес — это риск».

Справка

«Floral Avenue» открылся в 2020 году.

Алтапресс