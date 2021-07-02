Алтапресс: Летний съем. ТОП-5 «жарких» однушек с самой дорогой в Барнауле арендной платой

Июль — самое время присмотреть свежую квартиру на рынке съемного жилья. Цены, поддавшись летнему зною, растаяли, а до сезонного обострения еще целый месяц с хвостиком. Пока студенты и отпускники не всколыхнули спрос, а с ним и ценник за аренду, окунемся в лучшие предложения. На этот раз altapress.ru подготовил рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир с мебелью, которые можно арендовать в Барнауле.

Московские апартаменты за 400 тыс. рублей в месяц. "Циан".

5 место. «Классная квартира» в центре Барнаула

Главное преимущество данной квартиры в центре города заключается не только в цене, но и способе съема. Она сдается без посредников за 20 тыс. рублей в месяц.

Однокомнатная квартира на пр. Ленина, 119 за 20 тыс. рублей в месяц. besposrednika.ru.

Однушка находится на пр. Ленина, 119, ее общая площадь — 60 кв. м. По заверениям арендодателя это «классная квартира»: светлая и просторная.

Из нее открывается вид на три стороны дома, есть консьерж, подъезд чистый.

4 место. Квартира в кремово-фиолетовых тонах

Красивая однушка за 23 тыс. рублей в месяц, отличается интересным цветовым решением интерьера. Отделка и мебель выполнены в светлых кремовых оттенках с яркими фиолетовыми акцентами.

Однокомнатная квартира на пр. Строителей, 33, которую сдают за 23 тыс. рублей в месяц. «Циан».

Квартира находится в новом доме на пр. Строителей, 33. Она полностью укомплектована мебелью, а главное в ней есть современная бытовая техника. В том числе, работающий кондиционер, что немаловажно для жарких летних дней в большом городе.

Общая площадь квартиры — 39 кв. м. Этаж — 10-й.

Дом, в которой находится однушка за 23 тыс. рублей в месяц, кирпичный, теплый, с хорошей шумоизоляцией стен.

3 место. Красивая квартира-студия в самом центре Барнаула

Данный экземпляр, хоть и стоит всего 25 тыс. рублей в месяц, ничем не уступает более дорогим конкурентам.

Съемная квартира за 25 тыс. рублей в месяц, которая находится на ул. Партизанская, 105. «Циан».

Формально она относится к студиям, но выглядит как полноценная однушка. На 43 кв. м сделан качественный дизайнерский ремонт, есть современная мебель, бытовая техника, посуда и многое другое.

С девятого этажа квартиры на ул. Партизанская, 105 открывается красивый вид на город.

Бонус ко всем преимуществам — охраняемая территория, наземная и подземная парковки, детская площадка.

2 место. Квартира для ценителей дизайнерских интерьеров

Однокомнатную квартиру на ул. Пролетарская, 148 сдают за 30 тыс. рублей в месяц. Недвижимость можно смело отнести к категории all inclusive.

Квартира в стиле лофт на ул. Пролетарская, 148, которая обойдется арендатору в 30 тыс. рублей в месяц. «Авито».

Здесь есть все для комфортной жизни — 40 кв. м пространства, качественный ремонт, удобное расположение, современная бытовая техника и мебель, посуда, нужные мелочи и многое другое.

Помимо этого, здесь есть на что посмотреть — стиль лофт, наполненный деталями из кирпича, камня, дерева и металла вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным.

1 место. Большая и уютная квартира в теплых тонах

Самая дорогая на сегодняшний день съемная однушка обойдется временному жильцу в 35 тыс. рублей в месяц.

Съемная квартира на ул. Папанинцев, 111 за 35 тыс. в месяц. «Циан».

Автор объявления утверждает, что квартира в 54 кв. м ждет арендатора, будучи в отличном состоянии.

Судя по фотографиям, в ней сделан неплохой ремонт. Отделка и мебель выдержаны в теплых коричневый и золотистых тонах.

Съемная квартира на ул. Папанинцев, 111 за 35 тыс. в месяц. «Циан». Съемная квартира на ул. Папанинцев, 111 за 35 тыс. в месяц. «Циан».

Кроме того, квартира укомплектована бытовой техникой. Словом, заходи и живи.

Однушка находится в относительно новом элитном ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111. Здесь есть консьерж, трехуровневая подземная парковка и детская площадка.

Бонус. Роскошные апартаменты в Москве за 400 тыс. рублей в месяц

Московские апартаменты за 400 тыс. рублей в месяц. «Циан».

Ранее altapress.ru уже сравнивал недвижимость двух столиц. На этот раз мы нашли съемные однокомнатные двухэтажные апартаменты с пятиметровыми потолками и общей площадью 100 кв. м. Арендатору недвижимость обойдется всего в 400 тыс. рублей в месяц.

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Алтапресс