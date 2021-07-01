Алтапресс: Губернатор Алтайского края поборол жар после вакцинации и пришел в норму

Организм губернатора Алтайского края Виктора Томенко ответил повышением температуры до 38 градусов на вакцинацию «Спутником V».

Градусник, термометр. Открытые источники в Интернете (СС0)

Губернатор принимал жаропонижающее и, несмотря на наличие температуры, находился на рабочем месте. 30 июня его состояние нормализовалось, пишет «Толк».

В правительстве отметили, что Томенко заполняет дневник самонаблюдения после вакцинации на «Госуслугах».

Ранее губернатор призвал всех, кто не болел, и у кого снижается количество антител или коронавирус был более, чем полгода назад, пройти вакцинацию.

Алтапресс