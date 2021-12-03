ГОРНЯК22 03.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Известный алтайский профессор медицины рассказал, как во время пандемии умирают пациенты с другими заболеваниями

Горняк22
3 часа Ago

Пациенты болеют не только ковидом, и не прививаясь, человек мешает другим людям получить своевременную медицинскую помощь, считает заведующий кафедрой урологии и андрологии АГМУ, профессор Александр Неймарк.

Больница, медицина. CC0

«Во время ковидной пандемии урология, онкология и кардиология никуда не делись, — рассказал профессор на встрече медицинской общественности с губернатором края Виктором Томенко. — Но люди фактически лишены плановой медицинской помощи, потому что все силы брошены на коронавирус. Краевая клиническая больница, например, „задыхается“ от количества запущенных случаев урологической онкологии. Пока больной добирается до больницы, он уже становится паллиативным, ему ничем уже не поможешь».

Александр Неймарк считает, что непривитые люди, распространяя ковид все дальше, лишают других людей шансов на жизнь.

«Мы потом разбираемся, отчего человек умер. От ковида? Или это хроническая почечная недостаточность свела его в могилу»? — сказал профессор.

Алтапресс

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