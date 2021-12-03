Алтапресс: Цена на гречку в Алтайском крае приближается к историческому максимуму

Цена на гречневую крупу в Алтайском крае продолжает расти. По данным Алтайкрайстата, в конце ноября килограмм гречки в среднем стоил 95,5 рублей. Хотя на полках магазинов она куда дороже.

Гречка. Олег Богданов

Статистика фиксирует постепенное увеличение цены на самую популярную крупу. За месяц прибавка составила чуть более 5%. Самая дорогая гречка продается в Барнауле. Ее стоимость в Рубцовске и Бийске примерно одинаковая — около 94 рублей.

Отметим, что уже больше 10 лет цена на гречку в Алтайском крае не поднималась до 100 рублей за кило. Максимальный уровень отмечался в 2010 году, когда в России и-за засухи серьезно снизился урожай.

Сейчас в России тоже продолжается рост цен на гречку. За неделю с 23 по 29 ноября 2021 года они в среднем выросли на 1,1%. Портал «Ценомер», отмечает, что гречка больше 100 рублей за кило продается в Севастопое, Калуге, Хабаровске, Москве, Каменск-Уральске.

Гречиха. Анна Зайкова

Что с урожаем

Как ранее уверяли власти Алтайского края, подорожание гречки в стране никак не связано с неурожаем в нашем регионе. Более того, местные сельхозпроизводители в 2021 году даже увеличили сбор гречихи на 85,4 тыс. тонн.

По данным минсельхоза края, всего в регионе собрано 645 тыс. тонн этой культуры.

Алтапресс