Алтапресс: Больница регионального статуса приостановит прием плановых больных из-за ковида и нехватки врачей

Красноярская краевая клиническая больница с 1 июля будет принимать только экстренных пациентов, отказавшись от планового приема.

Коронавирус. Врачи. CC0

Информация об ограничении планового приема больных опубликована на сайте медучреждения. Документ за подписью главврача Егора Корчагина, пишет «ТВК».

Эта вынужденная мера вводится «в целях усиления мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях эпидемической ситуации, в связи с организацией временных инфекционных госпиталей и дефицитом кадрового потенциала».

Предварительная запись в стационар больницы будет вновь открыта после завершения санитарно-карантинных мероприятий, пишет Тайга.инфо.

«Исключения составят проведение заместительной почечной терапии (гемодиализа) в условиях дневного стационара, госпитализация пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи в плановом порядке может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью», — сказано в сообщении больницы.

Ранее сообщалось, что в минздраве Алтайского края не исключают, что придется вновь ограничить плановую медпомощь.

Речь идет о соблюдении требований Роспотребнадзора и исполнении указа губернатора Виктора Томенко.

«Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно», — заявили изданию в министерстве.

Алтапресс